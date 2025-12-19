IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп не изключва възможността за война с Венецуела

Президентът на САЩ заяви това в интервю

19.12.2025 | 15:23 ч. 12
Снимка: архив, БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не изключва възможността за война с Венецуела в публикувано днес интервю за "Ен Би Си Нюз", предаде Ройтерс.

"Не го изключвам, не", каза той в телефонното интервю. Тръмп също така заяви, че ще има още конфискации на петролни танкери в близост до водите на Венецуела.

Във вторник Тръмп нареди "блокада" на всички санкционирани петролни танкери, пристигащи или напускащи Венецуела, най-новата стъпка на Вашингтон за засилване на натиска върху основния източник на приходи на правителството на Николас Мадуро.

Белият дом за момента не е отговорил на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.
(БТА)

