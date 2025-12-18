Русия изрази надежда Тръмп да не допусне фатална грешка с Венецуела

Министерството на външните работи на Руската федерация изрази надежда администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп да не допусне "фатална грешка" с Венецуела, предаде Ройтерс.

"Надяваме се, че администрацията Доналд Тръмп, която се характеризира с рационален и прагматичен подход, няма да допусне фатална грешка", каза министерството, като изрази притесненията на Москва за решения на САЩ, които според Русия заплашват международното корабоплаване.

Министерството подчерта, че Венецуела е приятелска за Русия страна и изрази надежда, че САЩ няма да се въвлекат в ситуация, която би имала "непредвидими последствия за цялото Западно полукълбо".

Във вторник Тръмп нареди "блокада" на всички подложени на санкции петролни танкери, пътуващи от и за Венецуела, като Вашингтон се опитва да увеличи натиска над правителството на Николас Мадуро. Натоварени кораби с милион барели петрол стоят във венецуелски води, за да не рискуват да бъдат превзети от САЩ.

Изявлението съдържа цитат на Симон Боливар, според когото всяка нация трябва да има правото да избира сама управниците си и останалите страни трябва да зачитат това. Москва иска нормализация на диалога между Вашингтон и Каракас и подчертава руската "солидарност с венецуелския народ пред изпитанията, през които преминава".

Русия подкрепя курса на "правителството на Мадуро, насочен към защита на националните интереси и суверенитета на Родината", се подчертава в изявлението. (БТА)