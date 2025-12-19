Путин сравни европейските лидери с "разбойници“, показа карта на Русия с Крим и четири области от Украйна

Снимка: Reuters 1 / 13 / 13

Владимир Путин сравни европейските лидери с "разбойници“ след неуспешен план за използване на замразени руски активи в помощ на военните усилия на Украйна. Говорейки на годишната си конференция в края на годината, руският президент се похвали, че планът на ЕС се е провалил, защото се е опасявал от "тежките последици“ от вземането на руските пари.

Путин също така заяви пред нацията, че е "готов и желае“ мирни преговори с Украйна, но не смята, че украинците са подготвени и че руските войски са близо до постигане на успехи на бойното поле.

Декорът по време на речта на Путин показва огромна карта на Русия, която забележимо включва очертанията на Крим, както и четири украински области, анексирани през 2022 година - Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон.

Руските сили все още не са завладели тези територии изцяло, но руският лидер ги е обявил за свои.

Свежи сили в армията

Путин твърди, че над 400 хиляди души са се присъединили към руската армия миналата година, като началниците сега провеждат конкурс за желаещите да се присъединят към армията.

Руският президент добави, че студентите вземат академичен отпуск, за да станат оператори на дронове, след като Русия създаде отделен военен клон, посветен на войната с дронове.

"Броят на хората, които искат да служат в новосъздадения вид армия [използваща дронове]... е такъв, че Министерството на отбраната трябва да създаде конкурс", бяха точните думи на Путин.

Топката е в полета на Запада

По отношение на преговорите с Украйна, руският президент добави, че топката е в полета не само на Киев, но и на Запада.

"Топката е изцяло и изцяло в полето на ръководителя на киевския режим и неговите европейски спонсори“, каза Путин, добавяйки, че Москва е приела някои "компромиси“ в предложената от САЩ сделка.

Условията за мир са непроменени

Още в началото на пресконференцията Путин заяви, че условията на Русия за прекратяване на войната в Украйна са непроменени спрямо тези, които той е изложил през юни 2024 г., като не се очаква компромис, тъй като президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява усилено за уреждане на конфликта.

Руският лидер заяви, че не вижда готовност от украинска страна да се съгласи на мирно споразумение, но има "определени сигнали“, че е готова да се ангажира с диалог.

"Единственото, което искам да кажа, е, че винаги сме казвали това: готови сме и желаем да прекратим този конфликт по мирен начин, въз основа на принципите, които очертах миналия юни в руското Министерство на външните работи, и като се справим с коренните причини, довели до тази криза“, каза Путин.

Нападки към НАТО, похвали за Тръмп

По време на брифинга Путин обвини НАТО в нарушаване на обещания за разширяване. По думите му на Русия са дадени обещания, които не са били верни.

"Имаше определени вълни на разширяване на НАТО... това ни е причинявало безпокойство в миналото и ни е причинявало безпокойство сега.“

Путин често е обвинявал разширяването на военния алианс в Украйна за неговото нахлуване.

Путин обаче похвали "искрените и сериозни“ усилия на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

"На предварителните срещи в Москва ни бяха направени предложения и ни беше поискано да се съгласим на определени компромиси. Когато пристигнах в Анкоридж, казах, че това няма да са лесни решения за нас, но че сме съгласни с предлаганите компромиси. Следователно, да се твърди, че отхвърляме нещо, е напълно неправилно и няма основания", каза Путин за срещата с Тръмп в Аляска, която се състоя през август тази година.

"Както многократно съм казвал, мисля, че той го прави по абсолютно искрен начин“, каза Путин за американския президент.

Неговите забележки за Тръмп идват в момент, когато американският президент предприе обширни дипломатически усилия за прекратяване на близо четиригодишните боеве след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

Но усилията на Вашингтон за прекратяване на конфликта сякаш се сблъскват с остро противоречиви искания от Москва и Киев.

На въпроса дали ще бъде отговорен за смъртта на руснаци и украинци догодина, ако няма сделка, Путин отговори:

"Ние не се смятаме за отговорни за загубата на човешки живот, защото не ние започнахме тази война.

Казусът "Лукойл"

Путин съобщи, че е запознат и със ситуацията около Петролната индустрия на Сърбия (НИС) и изрази увереност, че Москва и Белград ще намерят общо, приемливо решение на проблема.

"Знаем какво се случва с компанията НИС. Имаме междудържавно споразумение и вярваме, че приятелското сръбско ръководство ще го има предвид. Имаме ясна представа в каква посока искаме заедно да продължим. Работим по това и се надявам, че ще намерим необходимото решение“, каза Путин.

Той подчерта, че Москва очаква Белград да изпълни поетите ангажименти, като същевременно изрази увереност, че Русия и Сърбия ще продължат реализацията на множество съвместни проекти от взаимен интерес.

Путин заключи, че Русия възприема Сърбия като надежден партньор и че решенията, свързани с НИС, се търсят в дух на сътрудничество, взаимно уважение и стратегическо партньорство между двете държави.

Няма да атакуваме Европа

Русия няма намерение да атакува Европа, категоричен е Путин, и подчерта, че Русия ще бъде готова да спре войната в Украйна незабавно, ако получи гаранции за своята сигурност.

Путин също така заяви на годишната си пресконференция в края на годината, че Русия е отворена за сътрудничество "при равни условия“ със Запада.