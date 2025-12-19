Руският президент Владимир Путин започна годишната си телевизионна сесия с въпроси и отговори "Директна линия“, за да обобщи резултатите от изминалата година.

Събитието, озаглавено "Резултати на годината“, се провежда в главната изложбена зала на Москва "Гостиный двор“ и отново ще съчетае телевизионното му предаване "гореща линия" и голяма пресконференция.

Дискусията се модерира от репортера на ВГТРК Павел Зарубин и журналистката на Първи канал Екатерина Березовская.

На събитието присъстват представители на федерални и регионални руски медии, както и чуждестранни журналисти, акредитирани в Русия. Присъстват и известни медийни фигури, включително кореспондентът на ВГТРК и Герой на Русия Евгений Поддубни, главният изпълнителен директор на Първи канал Константин Ернст и репортерът на BBC News Стивън Розенберг. Според програмата за излъчване, каналите отделят три часа ефирно време за "Резултати на годината с Владимир Путин“.

Войната в Украйна

Безспорно, най-горещата тема на разговор, е войната в Украйна. Преведени са няколко сесии с преговарящи от американска, руска и украинска страна. Първоначалният 28-точков план, предложен от Доналд Тръмп беше преработен в 20-точков план.

По време на брифинга Путин заяви, че Русия не вижда готовност в Украйна да води мирни преговори.

"Все пак получаваме сигнали от страна на Киев за край на този конфликт", добави той. "Противникът отстъпва по всички направления", каза още Путин и добави, че силите под негово командване постигат успехи в Украйна. По думите му Москва е установиха контрол върху източния град Купянск.

По повод записа на президента на Украйна Володимир Зеленски от Купянск лидерът на Русия заяви: "Не знам дали това е фейк, но Зеленски е артист при това талантлив. Това го казвам напълно сериозно".

От 2001 година насам са проведени общо 18 телевизионни предавания "Директна линия“ и 16 големи медийни конференции.

За първи път Кремъл трябваше да комбинира двете събития като принудителна мярка поради пандемията от новия коронавирус. През 2021 г. администрацията на Кремъл се върна към формата на двете отделни събития. Но от 2023 г. се използва комбинираният вариант.

В продължение на много години четвъртък традиционно се избираше като стандартен ден от седмицата за подобни събития. Според изчисления на ТАСС, те се провеждаха 28 пъти в четвъртък. Тази година обаче събитието се провежда в петък.

Врагът отстъпва

"Очаква се руските войски да поемат контрол над Красни Лиман в близко бъдеще, преди да продължат настъплението си към Славянск. На юг от освободения град Северск нашите сили действат активно и ефективно в посока Южен Лиман. Нашите войски вече са влезли в града и там се водят боеве. Вярвам, че Красни Лиман ще бъде освободен много скоро“, каза Путин.

Руският президент добави, че сили в момента контролират около половината от града. "Настъплението ще продължи по-нататък, към Славянск“.

Украинските сили правят неефективни опити да си върнат части от Красноармейск в Донецката народна република, понасяйки тежки загуби, заяви руският президент Владимир Путин по време на годишната си телевизионна сесия с въпроси и отговори по директна линия.

"Те правят неуспешни опити да си върнат поне части от град Красноармейск. Врагът понася тежки загуби и не постига успех“, каза Путин.