"Радиото на Страшния съд" пак предава, буди страхове за война в Европа

Руска военна станция "Радио на Страшния съд", известна с повишената си активност по време на глобални кризи, издаде няколко загадъчни съобщения перз изминалите седмица, което предизвика опасения относно значението им. Множество излъчвания е имало на 10-ти декември, както и три сигнала миналия понеделник, последвани от още осем в сряда.

Късовълновият радиоканал UVB-76, наричан още "Зумерът", излъчва обезпокоително монотонно бръмчене на 4625 kHz поне от 70-те години на миналия век.

Смята се, че сигналът произхожда от покрайнините на Москва, като някои експерти предполагат, че може да се използва за предаване на тайни съобщения до оперативни лица в чужбина.

Миналата седмица обаче станцията прекъсна обичайното си бръмчене, за да излъчи около 15 мистериозни сигнала и кодирани думи, съобщи руската новинарска агенция news.ru.

Позовавайки се на Telegram канала UVB-76, който следи "The Buzzer", изданието съобщи, че съобщенията са започнали в 9:07 ч. московско време на 10 декември и са продължили до 12:26 ч.

В един от случаите станцията е пуснала и слаба мелодия, последвана от сигнали, които са приличали на морзов код.

Сигналите, получени в понеделник и сряда пък са били кодовите думи PEPPER SHAKER, TRANSFER, PABODOLL, SPINOBAZ, FRIGORIA, OPALNY, SNOPOVY и MYUONOSVOD.

Кремъл никога не е коментирал съществуването или ролята на канала и остава неясно за кого са били предназначени съобщенията.

Но според Римантас Плейкис, бивш министър на съобщенията и информатиката в Литва, съобщенията са за потвърждение, че операторите на приемащите станции са нащрек.

"Сянката на войната"?

Докладът идва, след като няколко висши служители предупредиха през последните седмици, че Европа може да е на ръба на военен конфликт.

Министърът на британските въоръжени сили Ал Карнс заяви миналата седмица, че "сянката на войната чука на вратата на Европа".

Секретарят на НАТО Марк Рюте предупреди в четвъртък, че Европа "трябва да бъде подготвена за мащаба на войната, която нашите баби и дядовци и прадядовци са преживели". Но той добави, че ако НАТО "изпълни ангажиментите си, това е трагедия, която можем да предотвратим".

През ноември беше съобщено, че каналът временно е замлъкнал, след като украински дрон е повредил близка електрическа подстанция.