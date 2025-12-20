Естонците се подиграха на руснаците: Да им подарим карти и да ги научим да ги четат?

Естонското правителство обмисля затварянето на границата си с Русия след инцидент, при който трима руски граничари преминаха границата на Естония.

Според ERR от 19 декември правителството планира да обсъди възможностите си занапред. Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро обясни, че има множество начини за затваряне на границата, включително местни, общи, временни, дългосрочни или дори постоянни мерки.

"По същество те вече не разбират къде се намира контролната линия между Естония и Русия, което е абсолютно абсурдно, тъй като тази контролна линия съществува повече от 30 години. Ако не могат да четат карта, ако има топографска некомпетентност, как бихме могли да помогнем? Трябва ли да им изпратим карта и да ги научим как да я четат? Това остава предизвикателство за нас", заяви Таро.

Естонският външен министър Маргус Цахкна спомена, че Русия непрекъснато се опитва да измести границата, особено в трудни географски региони. Той посочи инциденти, като например в залива Саатса през октомври, където бяха видени въоръжени руски служители, и кражбата на гранични буйове от река Нарва през май 2024 г.

Въпреки че между двете държави има нератифицирано споразумение за границата, Русия отказва да го подпише, но Цахкна смята, че това може да не дава много надежда.

"Днес не виждам реална перспектива за подписване и ратифициране на договор за границата между Естония и Русия и тези рискове ще продължат. Русия несъмнено ще се възползва от тези възможности. Нашата задача е ясно да разберем коя е нашата територия и коя е руска, да държим ситуацията под контрол и да не се поддаваме на провокации", каза той.

Преди това, на 18 декември, трима руски граничари в униформа се появиха на кея Васкнарва на река Нарва. Те си тръгнаха, преди естонските власти да са имали възможност да ги разпитат.