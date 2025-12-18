IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима руски граничари са влезли незаконно в Естония

Мотивите им не са ясни

18.12.2025 | 11:33 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Трима руски граничари са пресекли незаконно границата с Естония вчера, съобщи днес естонското външно министерство, цитирано от ДПА.

Министерството уточни, че тримата са преминали контролната граница между Естония и Русия по вълнолома на река Нарва.

Те са пристигнали на мястото с плавателен съд на въздушна възглавница, продължили пеша по вълнолома, а по-късно се върнали в превозното си средство и се върнали обратно на руска територия. 

Министерството публикува видеозапис, записван от камера за наблюдение, който е документирал инцидента, станал близо до село Васкнарва, което се намира до границата на Естония с Русия.

Естонският министър на вътрешните работи Игор Таро заяви, че мотивите на руските гранични служители не са ясни.

"Нямаше непосредствена заплаха за сигурността, но полицията и граничната охрана значително увеличиха присъствието си и патрулите", заяви той по естонско телевизионно предаване.

В отговор на инцидента е насрочена среща между представители на граничната охрана на двете страни.

Руският шарже д'афер в Естония, която членува в ЕС и НАТО, ще бъде извикан във външното министерство, за да даде обяснения. (БТА)

