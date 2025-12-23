Силяновска нападна България: В чий интерес е да бъдем извън ЕС?

Нападки срещу България, че с условието за промяна на конституцията на Северна Македония отваря вратите за влиянието на “трети сили“, отправи президентът на страната Гордана Силяновска-Давкова в годишното си обръщение към парламента в Скопие, цитирано от МИА.

“В чий интерес е да бъдем извън ЕС, ако не на трети сили? Кой отваря врати за влияние на трети сили? Възможно ли е това да е държава членка на ЕС и наш първи съсед? Как ЕС претендира да е геополитически съюз, докато същевременно държи нашата страна и Западните Балкани в геополитически вакуум? Европейската интеграция на Македония е учебникарски пример за последствията от пренебрегването на процедурата като гаранция за демокрация“, каза Силяновска.

Според нея има изход от тази ситуация, но е необходима политическа воля както от Северна Македония, така и от ЕС.

“Защото ние предложихме няколко решения за излизане (от ситуацията) и ЕС трябва да избере едно от тях, да намери свое собствено креативно решение за деблокиране на процеса. Ако има решение за Украйна и Молдова, ще бъде лесно да се намери такова и за нас“, подчерта Силяновска.

Президентът на РСМ обясни, че посланието, изпратено от парламента в Скопие, е, че без ясни гаранции от ЕС и България и без подходящи защитни механизми с поредната конституционна промяна Северна Македония рискува да излезе от този процес с “оголена, ерозирана идентичност и суверенитет, национален и културен“.

На словото на Силяновска-Давкова присъстваха премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, председателят на Конституционния съд Дарко Костадиновски, началникът на Генералния щаб Сашко Лафчиски, представители на съдебната власт, на вероизповеданията, на дипломатическия корпус и други представители на политическата власт. / БТА