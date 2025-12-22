Силяновска: Македонската интеграция в ЕС се превърна в маратон с постоянно отлагане на целта

След 20 години статут на кандидат, македонският процес на присъединяване към ЕС се превръща в изтощителен маратон с постоянно отлагане на целта. Критериите от Копенхаген трябва да бъдат единствените условия за членство, а двустранните въпроси създават опасен прецедент за блокиране на европейския път на страните кандидатки.

Това заяви македонският президент Гордана Силяновска-Давкова по време на срещата си с албанския външен министър Елиса Спиропал..

В рамките на срещата си в Скопие Силяновска и Спиропали заключиха, че Западните Балкани трябва спешно да се интегрират в Европейския съюз.

Македонският президент приветства напредъка на Албания в процеса на присъединяване и подчерта, че напредъкът на всяка страна има положително въздействие върху регионалната динамика на европейската интеграция.

Спиропали изрази силна подкрепа за европейската интеграция на Северна Македония и подчерта, че страните от Западните Балкани споделят идентични цели и ценности и трябва съвместно да напредват към ЕС.

Двете се съгласиха, че регионалното сътрудничество е ключово за стабилността, добросъседските отношения, инфраструктурната свързаност и процесите на реформи, необходими за членство в ЕС. Тристранният меморандум, подписан между Северна Македония, България и Албания, определя времева рамка и динамика за дейностите около Коридор 8.

Представителите обявиха въвеждането на система за обслужване на едно гише „One Stop Shop“ на граничните пунктове между страните, което ще позволи бърз съвместен контрол и ще засили сътрудничеството. Те също така подчертаха значението на икономическото сътрудничество, продължаващото добро сътрудничество в НАТО и зачитането на правата на малцинствените общности като допълнителна стойност за македоно-албанските отношения, пише БГНЕС.