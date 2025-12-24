IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 22

Върховният съд на САЩ не разреши разполагането на гвардията в Чикаго

Това бе разпоредено от президента Тръмп

24.12.2025 | 09:15 ч. Обновена: 24.12.2025 | 10:07 ч. 18
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Американският Върховен съд отказа днес да позволи на президента Доналд Тръмп да изпрати войски на Националната гвардия в района на Чикаго, предаде Ройтерс.

Съдиите засега оставят в сила съдебно разпореждане, което блокира разполагането на стотици войници на Националната гвардия.

Най-висшата съдебна инстанция в страната постанови, че правителството не е представило правно основание, което обоснована разполагане на такива сили, изтъквайки, че законът разрешава изпращане на сили на Националната гвардия единствено при извънредни обстоятелства, посочва Франс прес.

Президентът републиканец изпозва разполагането на военните за вътрешнополитически цели във все повече райони, ръководени от демократите - политика, която според критиците му цели да накаже неговите противниците и да смаже несъгласието, отбелязва Ройтерс.

Белият дом за момента не е коментирал съдебното решение. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

съд сащ тръмп гвардия чикаго
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem