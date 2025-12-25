Руските сили са напреднали в три региона на Украйна, според аналитичния проект DeepState, свързан с украинските силови структури.

Според анализатори е постигнат напредък близо до Кондратовка, селище в Сумска област. Руските сили са напреднали и във Вовчанск, Харковска област, както и в Донецка област.

„Врагът е напреднал близо до Кондратовка, във Вовчанск и в Мирноград“, се казва в съобщението, на което се позовава агенция УНИАН.

Доклад на украинския Генщаб на 24 декември към 22:00 часа съобщава за 130 бойни сблъсъка на фронтовата линия.

Врагът е бил най-активен в сектора Покровск, където е атакувал 28 пъти, понесъл е значителни загуби в този сектор: „Според предварителни оценки, в това направление нашите войници елиминираха 56 окупатори и раниха 21; унищожиха команден пункт, артилерийска система, 36 безпилотни летателни апарата, три превозни средства, пет превозни средства със специално предназначение, наземна роботизирана система, две системи за електронна борба и два мотоциклета; и значително повредиха две артилерийски системи, две превозни средства, превозно средство със специално предназначение, два командни пункта за безпилотни летателни апарати и пет вражески убежища за личен състав“, се казва в изявлението на Генералния щаб.