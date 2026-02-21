IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Голяма част от язовирите разполагат със свободни обеми

Преливащите язовири се изпускат контролирано

21.02.2026 | 16:35 ч. 4
БГНЕС

По информация на областните и общинските администрации, голяма част от язовирите разполагат със свободни обеми, а преливащите язовири се изпускат контролирано. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката във връзка с усложнената метеорологична обстановка и прогнозираните от НИМХ значителни валежи от дъжд и сняг.

Техническото и експлоатационното състояние на язовирите се следи както от собствениците и операторите – НЕК ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД, „Земинвест“ ЕАД и ДП УСЯ, така и от областните управители, кметовете, ГД ПБЗН и служителите на ДАМТН.

При необходимост се извършват проверки на място за осигурените от собствениците мерки за недопускане на аварийни ситуации с язовирните стени и съоръженията към тях и за безопасната им експлоатация.

Във всички опасни точки има екипи на място, които следят ситуацията. Поддържа се и постоянна връзка с Националния оперативен център, като към момента няма постъпили сигнали за аварийни ситуации с язовирните стени и съоръженията към тях на територията на страната.

За днес НИМХ обяви оранжев и жълт код за значителни валежи от сняг и дъжд в голяма част от страната.

