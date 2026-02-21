IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Тежка катастрофа на "Тракия", пострадали са трима души

Заради произшествието има километрично задръстване

21.02.2026 | 16:18 ч. 8
БГНЕС

БГНЕС

Тежка катастрофа при 178-ия километър на автомагистрала „Тракия“ край Чирпан в посока София, пострадали са трима души.

Сигналът е получен в 11:24 часа. Катастрофата е възникнала след сблъсък от няколко леки автомобила - един, управляван от 19-годишна жена, втори, с водач 50-годишен мъж и трети, шофиран от 36-годишна жена, която е пострадала. Освен нея с наранявания след удара са двама пътници в автомобила на мъжа - 42-годишна жена и 9-годишно момиче, оказана им е медицинска помощ. Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати, съобщава Нова тв.

Движението на леките автомобили в участъка временно се осъществяваше единствено в аварийната лента, след като активната и скоростната лента бяха затворени заради катастрофата. Впоследствие трафикът беше освободен. Според очевидци едната кола е била с толкова деформирани ламарини, че се е наложило пожарникари да я режат, за да извадят шофьора.

Заради произшествието се образува километрично задръстване. Движението в района се регулираше от екипи на „Пътна полиция“.

Трафикът на тежкотоварни автомобили се осъществяваше по обходен маршрут: пътен възел "Чирпан" - път II-66 - п.в. "Свобода" - АМ "Тракия" /при км 184/. Движението в района се регулира от екип на "Пътна полиция".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа пострадали Тракия
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem