Украйна удари руско пристанище, два петролни резервоара пламнаха

Свалени са 25 дрона, насочени към Москва

25.12.2025 | 07:26 ч. 0
Два резервоара с петролни продукти се възпламениха днес в руското пристанище на Азовско море Темрюк, в Краснодарския край, като според местните власти причината е украинска атака с дронове, предаде Ройтерс.

Пожарът е засегнал площ от около 2000 квадратни метра, уточниха от регионалния оперативен щаб в приложението "Телеграм".

Засега няма данни за пострадали, се пояснява в съобщение на щаба, цитирано от БТА.

За потушаването на пожара са мобилизирани 70 души и 11 пожарни коли, добавя руската държавна агенция.

Свалени са 25 украински дрона, насочени към Москва

За целия вчерашен ден руската противовъздушна отбрана е свалила 25 украински дрона, насочени към Москва, показва последната сводка на столичния кмет Сергей Собянин, предаде Ройтерс.

Според поредицата от публикации на Собянин в приложението "Телеграм" безпилотните летателни апарати на украинските сили са били отблъсквани в разстояние на около 23 часа, уточнява световната агенция. По-рано кметът съобщи за 16 неутрализирани украински дрона.

Аварийни екипи оглеждат местата, на които са паднали части от дронове, но към този момент все още не е подадена информация за нанесени щети.

Девет от дроновете са ликвидирани малко след 23:00 ч. московско време (22:00 ч. бълг. вр.), поясни Собянин.

Две от четирите големи летища, обслужващи Москва, са ограничили дейностите си за определен период от време вчера, обяви руската гражданска авиация в "Телеграм".

Министерството на отбраната на Русия заяви, че неговата противовъздушна отбрана е обезвредила 29 украински дрона в цялата страна за период от 3 часа - до 20:00 до 23:00 ч. местно време снощи.

