Тръмп с пожелание за Весела Коледа на всички, дори и на "радикалната левица"

Американският президент публикува коледно послание в Truth Social

25.12.2025 | 15:30 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Американският президент Доналд Тръмп публикува коледно послание в Truth Social. Точно в негов стил то бе изпълнено с нападки срещу "радикалната левица":

"Весела Коледа на всички, включително на радикалната левица, която прави всичко възможно, за да унищожи страната ни, но се проваля с гръм и трясък. Вече нямаме отворени граници, мъже в женските спортове, транссексуални за всичко или слабо правоприлагане. Това, което имаме, е рекорд на фондовата борса и 401 000 долара, най-ниските нива на престъпност от десетилетия, никаква инфлация и вчера БВП от 4,3%, с два пункта по-добър от очакваното. Нашите мита ни донесоха трилиони долари в растеж и благоденствие, както и най-добрата национална сигурност, която някога сме имали. Отново ни уважават, може би както никога досега. Бог да благослови Америка!“, пише американският президент в посланието си.

 

Доналд Тръмп САЩ президент Коледа
