IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 68

Терористи от ИДИЛ са планирали да окървавят нова година в Истанбул

До момента са задържани 115 души

25.12.2025 | 21:15 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Турските власти задържаха 115 заподозрени членове на "Ислямска държава" (ИД), планирали атаки по време на коледните и новогодишните празници в страната, съобщи днес Главната прокуратура на Истанбул, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Полицията в Истанбул е получила информация, че членове на ИД са планирали атаки в Турция, особено срещу немюсюлмани, по време на коледните и новогодишните празненства, добави прокуратурата.

Полицията е направила обиски на 124 места в Истанбул и е заловила 115 от 137-те издирвани заподозрени, посочи още държавното обвинението.

Открити са няколко пистолета и боеприпаси.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Турция Исклямска държава атентат полиция Истанбул Нова година
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem