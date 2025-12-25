Терористи от ИДИЛ са планирали да окървавят нова година в Истанбул

Турските власти задържаха 115 заподозрени членове на "Ислямска държава" (ИД), планирали атаки по време на коледните и новогодишните празници в страната, съобщи днес Главната прокуратура на Истанбул, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Полицията в Истанбул е получила информация, че членове на ИД са планирали атаки в Турция, особено срещу немюсюлмани, по време на коледните и новогодишните празненства, добави прокуратурата.

Полицията е направила обиски на 124 места в Истанбул и е заловила 115 от 137-те издирвани заподозрени, посочи още държавното обвинението.

Открити са няколко пистолета и боеприпаси.