Орбан: Украйна трябва да съществува, за да има нещо между Унгария и Русия

Унгарският премиер Виктор Орбан отправи рядко положително послание към Киев. Той заяви, че страната му е заинтересована от продължаващото съществуване на Украйна, защото за унгарците е важно "винаги да има нещо" между Унгария и Русия.

Орбан отбеляза че когато Унгария е била съсед на Съветския съюз, това не е било от полза за страната.

"Ето защо ние сме заинтересовани не от отслабването на Украйна, а от нейното укрепване. Винаги трябва да има нещо - може дори да го наречете Украйна - между Русия и Унгария. Ние гледаме на света не от гледна точка на украинците, а от гледна точка на унгарците, а сигурността на унгарците може да бъде гарантирана по-успешно, ако не сме съседи на Русия", заяви той.

Премиерът добави, че затова "Украйна винаги може да разчита на подкрепата на Унгария".

Криза, която заплашва цяла Европа: Зеленски си изпусна нервите, Орбан залага капани

Орбан: Европа е неподготвена за нова миграционна криза

Орбан: Зеленски постави Унгария под петролна блокада Свързани статии

"Единственият въпрос е как виждаме мястото на Украйна в тази Европа. Не искаме да ги пускаме в ЕС. Те вече се държат сякаш са членове. Те изискват, заплашват и изнудват, въпреки че не са членове", подчерта Орбан.

Той добави, че Унгария "не иска да вижда такива хора, такава държава в Съюза", но ще се стреми към стратегическо споразумение между ЕС и Украйна, което би определило бъдещето на Украйна „по начин, който е полезен за Европа и за нас, унгарците“.

Орбан отдавна твърди, че Украйна трябва да остане "буферна зона" между Русия и останалата част от Европа. Той също така заяви, че подобен буферен статут за Украйна би помогнал за осигуряване на мир в следвоенния период.