Американски цистерни кацат и в Румъния, на няколко километра от Варна

Румънският президент Никушор Дан обяви, че след разговори на Висшия съвет за национална отбрана, Румъния ще позволи разполагането на някои сили и оборудване на Съединените щати в Румъния, включително самолети за зареждане с гориво във въздуха и оборудване за сателитна комуникация.

Според източници на румънската медия Digi24 ще бъдат използвани въздушните бази в Къмпия Турзи и Михаил Когълничану.

Държавният глава уточни, че оборудването е с отбранителен характер и ще бъде разположено, ако парламентът одобри искането в сряда, въз основа на партньорството между Румъния и САЩ. На срещата на CSAT бяха анализирани и развитието на конфликта в Близкия изток, положението на румънците в зоната на конфликта и икономическото въздействие на войната, включително покачването на цената на петрола на международния пазар.

Американски сили и техника ще бъдат разположени във военните бази в Михаил Когълничану и Къмпия Турзи. Заедно с тях ще пристигне и военният персонал, необходим за експлоатацията на техниката, приблизително 400-500 души. Разполагането ще бъде одобрено за период от 90 дни. Ако мисията бъде удължена, процедурата ще трябва да бъде възобновена и анализирана отново в рамките на CSAT.

Никушор Дан: "Техниката е отбранителна. Румънците нямат причина за безпокойство"

Президентът заяви, че друга точка от дневния ред на заседанието на CSAT се отнася до искането на Съединените щати за разполагане на военни сили и техника в Румъния.

"Третата точка беше разполагането на американски сили и техника в Румъния, включително самолети за зареждане с гориво и оборудване за сателитна комуникация. Подчертавам, че това е отбранителна техника. Това е техника, която повишава сигурността на Румъния. Уверявам румънците, че нямат причина за безпокойство. Страната им е в безопасност", каза Никушор Дан.

Военновъздушната база "Михаил Когалничану"

Военновъздушната база "Михаил Когалничану" в Румъния е една от най-важните военни бази на НАТО в Източна Европа. Намира се близо до град Констанца, на брега на Черно море в Румъния. Първоначално това е румънска военна база, но се използва и от сили на НАТО и Съединени американски щати. Базата служи като логистичен и оперативен център за операции в региона.

Базата е важна за операции на НАТО в Черноморския регион. Оттам минават на мисии в Украйна и Източна Европа, както и транзит на войски и техника към Близкия изток и други региони. След началото на войната в Украйна през 2022 г. базата стана още по-важна за укрепване на източния фланг на НАТО.

Румъния инвестира милиарди евро, за да я превърне в една от най-големите бази на НАТО в Европа. След модернизацията тя може да побира до около 10 000 войници и техните семейства.

В базата има военна летищна писта за бойни и транспортни самолети, складове за техника и гориво, командни центрове, казарми и логистична инфраструктура.

Базата е кръстена на румънския политик и държавник Михаил Когалничану от XIX век.