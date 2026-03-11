Гюров: Великденските добавки не са политически жест, а преди всичко човечност

В началото на днешното заседание на Министерски съвет министър-председателят Андрей Гюров съобщи, че 1 600 000 пенсионери ще получат 20 или 50 евро като великденска добавка.

"Това не е политически жест и призовавам политиците да не го превръщат в такъв. Грижата за най-уязвимите е държавност и преди всичко човечност", категоричен е Гюров.

“От ден едно финансовият министър и министърът на социалната политика полагат усилия да не допуснат грижата за уязвимите да се превърне в монета за предизборна търговия. Преди две седмици служебното правителство пое отговорност в тежък момент и още тогава си поставихме ясен приоритет – избори по правилата“, с тези думи Гюров започна изявлението си.

По 50 евро допълнително ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е до 390,63 евро включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2026 година.

По 20 евро ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях е от 390,64 евро до 620,20 евро включително, т.е. до размера на минималната работна заплата за настоящата година.

Предложението беше внесено от министъра на труда и социалната политика Хасан Адемов в координация с Министерството на финансите и след обсъждане на всички възможни варианти.

Премиерът коментира и определи натиска на цените на горивата като “предизвикателство, пред което се изправят милиони граждани по света“.

“Разглеждаме конкретни решения и мерки, които се прилагат в Европа. Такива има в Хърватия - таван на цените, в Германия - ограничение колко пъти цените могат да бъдат променяни на колонка, в Гърция - предложение за ваучери за горива“, съобщи министър-председателят.

На днешното заседание служебният премиер ще обсъди с министрите мерки, свързани с покачването на цените на горивата и енергоносителите у нас заради войната в Близкия Изток. Очаква се те да бъдат обявени до края на седмицата.