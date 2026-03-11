IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 82

БСП искат законодателно решение за ръст на заплатите с 5%

Партията се обяви за въвеждане на прогресивно данъчно облагане

11.03.2026 | 14:30 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на социалистите Крум Зарков съобщи, че БСП подкрепя организираните от КНСБ протестни действия на работещите в различни сектори през тази седмица с искане за намиране на законодателно решение за ръст на заплатите с 5 процента от бюджета.

"Подкрепяме както искането на служителите на "Български пощи" от онзи ден, така и тези на транспортните работници, така и генералното искане за напълно основателното и отдавна обещано увеличение с 5% за секторите, финансирани чрез субсидия. Предложение, което ние ще занесем в парламента между първо и второ четене на така наречения удължителен бюджет, каза Зарков, цитиран от БНР.

БСП беше първата политическа сила, която откликна на отправената от синдиката покана, на която да бъде обсъден изготвеният от КНСБ Меморандум за социално-икономическото развитие на страната.

Свързани статии

Ключовото искане в него е за ежегоден ръст на заплатите с 10% до 2030 година и въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата.

БСП се обяви за въвеждане на прогресивно данъчно облагане на доходите на физическите лица и необлагаем минимум със запазване на сегашната ставка за доходите до 2500 евро.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БСП Крум Зарков синдикати заплати увеличение държавен бюджет удължителен закон
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem