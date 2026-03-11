БСП искат законодателно решение за ръст на заплатите с 5%

Лидерът на социалистите Крум Зарков съобщи, че БСП подкрепя организираните от КНСБ протестни действия на работещите в различни сектори през тази седмица с искане за намиране на законодателно решение за ръст на заплатите с 5 процента от бюджета.

"Подкрепяме както искането на служителите на "Български пощи" от онзи ден, така и тези на транспортните работници, така и генералното искане за напълно основателното и отдавна обещано увеличение с 5% за секторите, финансирани чрез субсидия. Предложение, което ние ще занесем в парламента между първо и второ четене на така наречения удължителен бюджет, каза Зарков, цитиран от БНР.

БСП беше първата политическа сила, която откликна на отправената от синдиката покана, на която да бъде обсъден изготвеният от КНСБ Меморандум за социално-икономическото развитие на страната.

Ключовото искане в него е за ежегоден ръст на заплатите с 10% до 2030 година и въвеждане на необлагаем минимум, равен на минималната работна заплата.

БСП се обяви за въвеждане на прогресивно данъчно облагане на доходите на физическите лица и необлагаем минимум със запазване на сегашната ставка за доходите до 2500 евро.