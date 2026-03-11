Пенсионери за великденските пари: Даже агнешко не мога да купя

Близо 80% от пенсионерите ще получат добавка за Великден. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов, след като правителството реши над 1 600 000 възрастни да получат допълнителна подкрепа за празника.

Реакции от пенсионерите

В хасковското село Динево живеят 650 души. Половината от тях са в пенсионна възраст.

Николина посреща със смесени чувства днешната новина за отпуснатите от служебното правителство великденски добавки.

"Колкото стигнат. Те лекарствата са много скъпи, не знам... И за ядене - ужас. Просто са много малко тези пари", каза Николина.

Решението на властта предвижда хората, чиито пенсии заедно с добавките и компенсациите са под прага на бедност от 390 евро, да получат по 50 евро допълнително, а онези с пенсии между 390 и 620 евро - по 20 евро добавка.

"Божеее, това 50 евро много ли е? Едното яйце е 50 цента. Аз не искам ли агнешко да ям, курабийки не искам ли, козунак не искам ли и да раздадем и за живите, и за умрелите", пита Людмила.

"С 20 евро какво да си купя? Даже агнешко не мога да си купя. Ако младите донесат - ще ядем. По-напред беше от село агнешкото за града, сега обратно", сподели Тодорка.

"Те 20 евро не са за нищо. Какво ще вземеш - два козунака и два пакета курабии, и половината ще ги раздадеш, и толкова са двайсет евро", каза Теню.

Социалният министър Хасан Адемов обясни, че властта е разгледала 10 различни варианта за предоставяне на помощ на пенсионерите по Великден.

Средствата, заделени за великденски надбавки, са общо 57,8 млн. евро.

"По този начин Министерският съвет подпомага най-уязвимите граждани", подчерта министър Адемов.

Той добави, че през предишни години само 33% от пенсионерите са получавали добавки към пенсиите за Великден и Коледа, тъй като такива са изплащани на възрастните с пенсии до линията на бедност.

"Сега правим следващата стъпка, за да могат да бъдат подкрепени и тези, които получават пенсии до минималната работна заплата", каза Адемов.

"Ако искаме през следващите години тази подкрепа да не зависи от волята на един или друг политически лидер, или от волята на една или друга политическа сила, трябва да направим всичко възможно да приемем изготвените от МТСП промени в Закона за социалното подпомагане. Съгласно този законопроект разширяваме кръга на получателите на тази подкрепа, защото от нея имат нужда не само българските пенсионери, а и социално слабите, хората с увреждания, семействата с ниски доходи и т.н.", обясни Адемов.

Министърът изрази надежда в рамките на следващия парламент този законопроект да бъде внесен и приет.

"За да бъде уредена тази процедура и да не се налага преди Великден и преди Коледа политически лидери да наддават в смисъл на "кой по-по-най", каза той.