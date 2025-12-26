Рюте: ЕС няма нужда е остава независим от САЩ по отношение на отбраната

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте не смята, че е нужно Европейският съюз да стане напълно независим от САЩ по отношение на отбраната, независимо от настоящия курс в политиката на правителството на американския президент Доналд Тръмп, съобщава ДПА.

Вашингтон очаква Европа да поема по-голяма отговорност и да изразходва повече средства за отбрана, посочи Рюте.

"Аз съм напълно убеден, че САЩ са изцяло ангажирани с инвестиции в НАТО. Няма съмнение в това. Налице е едно голямо очакване. Всъщност, се очаква ние в Европа да поемем по-голяма отговорност и да изразходваме повече за отбрана", заяви генералният секретар. Въпросът в крайна сметка е това да се прави заедно със САЩ, посочи бившият министър-председател на Нидерландия.

Той припомни срещата на върха на НАТО в Хага през юни тази година, където 32-те страни членове на НАТО се споразумяха да поставят нова цел при разходите за отбрана от 5 процента от брутния вътрешен продукт за следващите десет години.

"Все още съм на мнение, че това е една от най-големите победи на външната политика на президента Тръмп - тези пет процента са ясен ангажимент към повишено производство", подчерта Рюте. / БТА