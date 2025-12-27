Командирът и основател на Руския доброволчески корпус Денис Капустин, известен като Никитин и Белият Рекс, е загинал на фронта. На 27 декември Руският доброволчески корпус обяви смъртта на своя командир.

"Тази вечер в запорожко направление на фронта нашият командир - Денис "WhiteRex“ Капустин, героично загина при изпълнение на бойна задача. По предварителни данни е загинал от FPV дрон“, се казва в съобщението.

Кой е Денис Капустин

Денис Капустин е коренен московчанин, роден през 1984 г. Той е издирван от Руската федерация като "член на терористична организация“.

На 16 ноември 2023 г. Никитин е бил осъден задочно два пъти на доживотен затвор за нахлуване в Брянска област, държавна измяна и тероризъм.

Бивш футболен фен и крайнодесен активист Капустин участва в множество нашумели саботажни операции в граничните райони на Русия.

През 2001 г. семейството му се премества в Кьолн. Според Der Spiegel Капустини се преместват в Германия като еврейски бежанци. Няколко месеца по-късно бъдещият лидер на РДЦ получава постоянно пребиваване.

Както съобщава агенцията, в Германия Капустин се увлича по смесените бойни изкуства и футбол. По собствените му думи, той „е бил улично дете, скинхед“. В един момент Капустин се завръща в Русия и се включва във фенското движение на ЦСКА.

В родината си той организира турнири по смесени бойни изкуства (MMA) с участието на представители на местни крайнодесни движения. Капустин организира подобни състезания и в Европа. Някои от тях включват членове на Националдемократическата партия на Германия и неофашистката CasaPound в Италия.

Капустин е бил поддръжник на Евромайдан, а от 2017 г. живее в Украйна.

През 2022 г. основава и ръководи "Руски доброволчески корпус в Украйна" - етнически руснаци, които се стремят да сложат край на управлението на президента Владимир Путин и се борят за Русия без Путин. Подразделението се бие на украинска страна. През август 2022 г. корпусът става част от Главното разузнавателно управление на Украйна.

През март 2023 г., заедно с няколко членове на РДК, Никитин провежда рейд в Брянска област, а през май участва в нахлуването в Белгородска област заедно с Легион "Свобода на Русия“. Руснакът има добри отношения с представители на полк „Азов“.