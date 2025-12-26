IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зеленски: Договорена е среща с Тръмп в близко бъдеще

Преговорите за мир между Украйна и САЩ продължават

26.12.2025 | 09:45 ч. 45
Reuters

Reuters

Президентът на Украйна Володимир Зеленски публикува съобщение в социалните мрежи и заяви, че има договорена среща с американския си колега Доналд Тръмп.

“Рустем Умеров докладва за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Договорихме се за среща на най-високо ниво – с президента Тръмп в близко бъдеще. Много неща могат да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!”, се казва в съобщението на Зеленски.

Преговорите между САЩ и Украйна за прекратяване на войната и постигането на траен мир продължават, въпреки коледните празници.

Украинският лидер е провел телефонен разговор с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.

Тагове:

Володимир Зеленски Украйна мирни преговори САЩ Доналд Тръмп среща
