Зеленски: Договорена е среща с Тръмп в близко бъдеще

Президентът на Украйна Володимир Зеленски публикува съобщение в социалните мрежи и заяви, че има договорена среща с американския си колега Доналд Тръмп.
“Рустем Умеров докладва за последните си контакти с американската страна. Не губим нито ден. Договорихме се за среща на най-високо ниво – с президента Тръмп в близко бъдеще. Много неща могат да бъдат решени преди Нова година. Слава на Украйна!”, се казва в съобщението на Зеленски.
Rustem Umerov reported on his latest contacts with the American side. We are not losing a single day. We have agreed on a meeting at the highest level – with President Trump in the near future. A lot can be decided before the New Year. Glory to Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 26, 2025
Преговорите между САЩ и Украйна за прекратяване на войната и постигането на траен мир продължават, въпреки коледните празници.
Украинският лидер е провел телефонен разговор с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.