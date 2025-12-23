Руските атаки срещу Одеса целят да нарушат морската търговия на Украйна

Миналата седмица украински дронове бомбардираха в Средиземно море петролен танкер, превозващ руски петрол. Qendal е търговски кораб, който е част от т.нар. фантазна флота – кораби, които изнасят суров петрол от Русия, заобикаляйки западните санкции, наложени след инвазията в Украйна. Qendal беше шестият петролен танкер от фантомната флота, атакуван от украинските сили през последния месец, пише испанският El Pais.

На 19 декември, когато Украйна обяви публично атаката срещу Qendal, руският президент Владимир Путин предупреди от Москва, че тези действия ще доведат до ответни мерки. И отмъщението е периодично бомбардиране на град Одеса, основното пристанище за износ на украински търговски стоки през Черно море и река Дунав. В деня, в който Путин говори, осем души загинаха и 27 бяха ранени след удара на руски балистични ракети в пристанището на Одеса.

Всеки ден от 19 декември насам пристанищната и логистичната инфраструктура на Одеса е подложена на бомбардировки. Най-тежките материални щети бяха нанесени на 20 декември, когато руски дронове с дълъг обсег на действие на 10 пъти предизвикаха прекъсване на трафика по моста Маяки, който пресича река Днестър. Зърнените складове в южния пристанищен комплекс в област Одеса също бяха сериозно повредени на този ден.

На 14 декември нещо подобно се случи на моста Затока, когато 20 руски дрона прекъснаха автомобилния трафик. Тази инфраструктура и Моста Маяки са от стратегическо значение, защото позволяват автомобилния транспорт на стоки между Украйна, Молдова и Румъния.

Десетки хиляди граждани на Одеса страдат през декември и от прекъсване на електроснабдяването,

топлата вода и отоплението поради военните действия на Русия. При последния бомбардимент в ранните часове на понеделник бе унищожена електропреносна подстанция. 120 000 домакинства в третия по големина град на Украйна са без ток. Няколко часа по-късно, в края на деня, нов удар повреди пристанището на града и един кораб.

В нощта на 19 декември, съвпадайки с появата на Путин в Москва, руските обстрели също доведе до загуба на електроенергия за 75 000 домакинства, както и до оставянето на 85 000 домакинства без отопление.

Генералната прокуратура на Украйна разследва тези атаки като военни престъпления. Както дроновете, така и руските ракети, които нанасят удари по Одеса, се изстрелват от полуостров Крим, незаконно анексиран от Русия през 2014 г. От есента украинските сили също нанасят удари по руската енергийна инфраструктура в Крим, не само по петролния сектор, но и по електроцентрали и подстанции.

През последните седмици Русия е атакувала и най-малко четири търговски кораба с украински селскостопански продукти в Черно море. Въпреки това, нападнатата страна е успяла да поддържа от 2024 г. нарастващ поток от морски транспорт по маршрути, които преминават през водите на съседните страни членки на НАТО: първо Румъния, след това България и накрая Турция.

Украинското правителство съобщи в неделя, че през предходната седмица 500 руски ракети и дронове с дълъг обсег са били насочени към Одеса. Това представлява 40 % от общия брой на този тип оръжия, изстреляни срещу цялата украинска територия през този период.

Фазата на наказание на региона Одеса има по-скоро политически, отколкото военен характер. Това се доказва от по-добрата ситуация в Киев, която съвпада с лошото състояние на пристанищния град. Руските усилия за унищожение оставиха украинската столица на заден план, след като през есента тя беше основната им цел.

Киев почти не е подложен на бомбардировки през последните две седмици, което позволява възстановяването на електроснабдяването. Ако в началото на декември гражданите на Киев имаха прекъсвания на електрозахранването от 14 часа средно на ден, в края на месеца прекъсванията са намалели до 8 часа, според електроразпределителната компания Dtek. Въпреки това, във вторник Русия отново нанесе удар по енергийния сектор с повече от 600 дрона и около 30 ракети. Най-малко трима души загинаха между Итомир и предградията на Киев.

Проруски акаунти в социални мрежи като Telegram настояват, че тази фаза на бомбардировки предшества десант на нападателя в Одеса. Такова действие би било от изключителен мащаб, трудно за вярване. Но натискът от тази пропаганда накара украинския Съвет за национална сигурност да опровергае нейната достоверност. „Няма основание за тази заплаха, Русия няма капацитет да проведе морска операция от такъв мащаб. Всичко е под контрола на въоръжените сили на Украйна“, заяви на 20 декември Андрий Коваленко, член на Съвета за национална сигурност.