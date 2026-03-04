Цанко Цанков спечели световната титла в плуването на 450 метра в ледени води

Българинът Цанко Цанков спечели златен медал на 450 метра свободен стил на Световното първенство по зимно плуване в Оулу.

Той финишира убедително с време 5:16.86 минути, като остави след себе си италианеца Егор Тропеано с разлика от близо осем секунди. В дисциплината участваха общо 83 състезатели.

Цанков добави и сребро от 200 метра свободен стил, което спечели вчера, затвърждавайки силното си представяне на шампионата във Финландия.