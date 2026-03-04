IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Цанко Цанков спечели световната титла в плуването на 450 метра в ледени води

В дисциплината участваха общо 83 състезатели

04.03.2026 | 19:27 ч. Обновена: 04.03.2026 | 19:27 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Българинът Цанко Цанков спечели златен медал на 450 метра свободен стил на Световното първенство по зимно плуване в Оулу.

Той финишира убедително с време 5:16.86 минути, като остави след себе си италианеца Егор Тропеано с разлика от близо осем секунди. В дисциплината участваха общо 83 състезатели.

Цанков добави и сребро от 200 метра свободен стил, което спечели вчера, затвърждавайки силното си представяне на шампионата във Финландия.

