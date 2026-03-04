IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж опря нож в гърлото на жена, закани се да я убие

Той е арестуван и с повдигнато обвинение

04.03.2026 | 19:52 ч. 12
Снимка: БГНЕС

Софийската районна прокуратура (СРП) привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж, заканил се с убийство с нож на жена, съобщиха от прокуратурата.

Според събраните до момента доказателства на 1 март в апартамент в ж.к. “Братя Бъкстон“ в София обвиняемият с инициали М. А. се заканил с убийство на жената, с която е живял във фактическо съжителство, като ѝ опрял нож във врата и ѝ казал: „Ще те убия“. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ .

М. А. е осъждан многократно. Той е задържан за срок до 72 часа.

