Граничните пунктове "Илинден" и "Капитан Петко войвода" затворени за камиони

Трафикът през граничен преход "Илинден" - "Ексохи" и на "Капитан Петко войвода"- "Орменион" е временно преустановен в двете посоки за товарни автомобили поради блокада от гръцките фермери, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“.

Фериботната платформа, обслужваща Оряхово - Бекет, временно е преустановила работа в 6:30 ч., вследствие на лоши метеорологични условия - силен порив на вятъра.

Изключително интензивно е движението при граничния пункт "Капитан Андреево" на изход на границата с Република Турция за товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове (КПП).

На границите с Република Сърбия и Румъния движението е нормално.