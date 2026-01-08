Докато барът в Кран Монтана горял, собственичката спасявала касата с пари

Мениджърът на швейцарския бар в Кран Монтана, в който 40 души загинаха при пожар по време на новогодишните празненства, е бил заснет да бяга с касата, пълна с пари, в моментите когато пламъците вече са обхващали заведението, твърдят медии.

Според италианското издание La Repubblica, 40-годишната Джесика Морети е обвинена, че е пренебрегнала призивите за помощ на празнуващите, докато огънят е поглъщал бар "Le Constellation" в ски курорта Кран-Монтана, и е напуснала мястото, носейки оборота от вечерта.

Морети и съпругът ѝ, Жак Морети - и двамата френски граждани, които са съсобственици на луксозния нощен клуб в Кран-Монтана от 2015 г. - са разследвани за непредумишлено убийство и причиняване на телесни повреди на 119 други, които са получили ужасяващи изгаряния, докато са празнували в Швейцарските Алпи.

След пожара Джесика Морети заяви, че е получила "леки изгаряния по едната ръка", докато е бягала, докато пламъците са разкъсвали нощния ѝ клуб.

Докато разследващите преглеждат записи от мобилни телефони, видео от охранителни камери от вътрешността на бара и записи от камери, монтирани на улични лампи отвън, за да възстановят случилото се, двойката сега е обвинена и в унищожаване на доказателства чрез блокиране на акаунти в социалните медии след пожара.

Ромен Джордан, адвокат, представляващ някои от 116-те ранени, много от които тийнейджъри, получили катастрофални изгаряния, заяви, че Le Constellation е спрял акаунтите си във Facebook и Instagram, докато спасителните операции все още са били в ход, според Times of London.

Джордан каза, че пожарът е избухнал около 1:30 ч. сутринта на Нова година и твърди, че клубът е блокирал акаунтите си в социалните медии между 3:00 и 6:30 ч. сутринта, а уебсайтът му също е бил свален от интернет, докато аварийните служби са работили по потушаването на пламъците и спасяването на жертвите.

Той каза, че спрените акаунти съдържат видеоклипове от препълненото празнично парти и по-ранните празненства, като твърди, че премахването им показва, че опасения за сигурността "веднага са дошли на ума на мениджърите".

"Моите клиенти искат отговори", каза той. "Те искат веригата на отговорност, довела до тази драма, да бъде ясно установена. Управителите са разследвани, но и съветът трябва да бъде разследван. Никакви въпроси не трябва да бъдат игнорирани."

Пожарът разтърси Le Constellation, след като бенгалски огън, прикрепени към бутилки шампанско, запалиха тавана по време на пиянското празненство.

След трагедията 49-годишният Жак Морети заяви пред швейцарския вестник La Tribune de Genève, че „всичко е било направено съгласно разпоредбите“ и твърди, че нощният клуб е бил проверяван три пъти през последните 10 години. Той не е бил в нощния клуб по време на пожара.