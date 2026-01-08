Община Бургас и Българският спортен тотализатор подписаха споразумение за партньорство в подкрепа на спорта и културата през 2026 г.

1 / 5 / 5

Кметът на Община Бургас Димитър Николов и изпълнителният директор на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ Любомир Петров подписаха споразумение за партньорство, насочено към подкрепа на ключови спортни и културни инициативи в града през 2026 г.

Съгласно документа Българският спортен тотализатор ще предостави 25 564,59 € (50 000 лв.) за реализиране на няколко големи събития, които допринасят за активния спортен календар на Бургас и за привличането на участници и публика от цялата страна. Допълнително, с 10 000 лв. ще бъде подкрепена и церемонията "Спортист на годината" на Община Бургас, която традиционно отличава най-успешните бургаски атлети и спортни клубове и ще се проведе в края на месец януари.

Сред инициативите, които ще получат подкрепа, е и следващото издание на Маратон Бургас – събитие, което само за две поредни издания успя да се утвърди като едно от най-динамично развиващите се масови бягания в страната и да превърне града в притегателна точка за спортни ентусиасти.

"Благодаря за съдействието и подкрепата. Ние сме партньори, проверени във времето. Убеден съм, че заедно ще продължим да развиваме спорта и културата в Бургас", заяви кметът Димитър Николов.

"Това споразумение е част от нашата стратегия да подпомагаме градовете, които активно развиват спорта и са домакини на много спортни събития", подчерта изпълнителният директор на Български спортен тотализатор Любомир Петров.

Представителите на Българския спортен тотализатор отбелязаха, че устойчивата подкрепа за общините и за значими каузи е част от мисията на организацията и изразиха увереност в резултатите от съвместната работа с Община Бургас.

По време на срещата бе акцентирано и върху факта, че от 2025 г. Спортният тотализатор е генерален партньор на Арена Тото Бийч Бургас, както и на най-големия плажен волейболен фестивал в страната, който тази година отбелязва своето 10-то юбилейно издание.

Обсъдена бе и възможността за разширяване на присъствието на Българския спортен тотализатор в града чрез нови пунктове, както и чрез въвеждане на модерни апарати за самообслужване в големите спортни обекти – стъпка към по-добра достъпност и по-съвременно потребителско изживяване за участниците.

Подписаното споразумение затвърждава доброто сътрудничество между Община Бургас и Българския спортен тотализатор и поставя стабилна основа за бъдещи съвместни инициативи в полза на спортната общност и гражданите на Бургас.

На подписването присъстваха още заместник-кметът по спорт и туризъм на Община Бургас Манол Тодоров, директор „Маркетинг и реклама“ на Спорт Тото Красимира Пейчева и регионалният директор на Български спортен тотализатор за Бургаска област Златко Златанов.