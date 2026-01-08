IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
10 населени места в Плевенско са без ток заради снега

Пътищата в областта са проходими при зимни условия

08.01.2026 | 11:04 ч.
След падналия сняг десет населени места в Плевенска област са останали изцяло или частично без електричество.

Още от 6 часа тази сутрин пътищата се обработват. На някои участъци има заледяване и снегонавявания, но всички основни пътни артерии са проходими при зимни условия.

Областният управител Мартин Мачев съобщи, че електрозахранването в тези 10 населени места е нарушено напълно или частично.

"Към момента има проблеми с електрическата мрежа в населените места Кнежа, Долни Луковит, Червен бряг, Койнаре, Бохот, Тученица, Радишево, Николаево, Ласкар, Брестовец. Екипите са започнали отстраняването на повредите още в ранните сутрешни часове и продължават. От 6:00 часа сутринта всички налични машини обработват пътната мрежа в област Плевен. Извършва се почистване от сняг и опесъчаване с цел осигуряване на безопасно движение. Към момента дейностите продължават без прекъсване. Пътищата в областта са проходими при зимни условия. Водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост", призова той, цитиран от БНР.

В Плевен улиците са обработени и общественият транспорт се движи по график.

Тагове:

сняг ток Плевен
