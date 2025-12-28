IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ким Чен Ун: Годината ще остане в историята на развитието на Северна Корея

Севернокорейският лидер отбеляза Деня на конституцията: Клетва за патриотизъм

28.12.2025 | 12:20 ч. Обновена: 28.12.2025 | 12:25 ч. 19
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е участвал на церемония по повод годишнината от обнародването на социалистическата Конституция на страната преди повече от половин век, предаде Йонхап, цитирана от БТА.

По данни на севернокорейската новинарска агенция КЦТА вчера в официалната държавна сграда "Мансуде" в Пхенян се е състояла тържествена церемония по издигане на националния флаг и полагане на клетва по случай Деня на конституцията, на която е присъствал и Ким. Конституцията на страната е приета през 1972 година. 

По време на церемонията Ким е произнесъл тържествена клетва, последвана от участниците, които са заявили, че ще се "посветят на каузата, като останат винаги верни на усилията за благоденствието на народа и растежа и развитието на държавата", посочва КЦТА.

Лидерът е отличил личностите, допринесли за развитието на Северна Корея в много области, като е заявил, че благодарение на техния принос тази година ще остане в историята като "период на голям поврат, който ще бъде специално вписан в историята на развитието" на Северна Корея.

Ким Чен-ун годината историята Северна Корея
