Тръмп и Такаичи са близки, a Иран поставя връзката им на изпитание

Срещата в Белия дом между японския премиер Санае Такаичи и президента на САЩ Доналд Тръмп трябваше да бъде рутинна демонстрация на единство, а не стрес тест. Лидерите се надяваха да надградят инерцията от неотдавнашното посещение на Тръмп в Токио, което представи съюза между САЩ и Япония като навлизащ в "златна ера“.

За Такаичи това беше и шанс да демонстрира доверие в областта на отбраната и сигурността. Тръмп се осланяше на символиката, като похвали Такаичи като първата жена министър-председател на Япония и засегна познатия тон на лична дипломация, казвайки ѝ "просто да се обади“, ако има нужда от нещо.

Но през последните дни тонът на предстоящата среща се промени драстично.

Американско-израелската война с Иран разкри фундаменталната уязвимост на Япония в националната сигурност – енергийната зависимост. Япония внася над 90% от суровия си петрол от Близкия изток, зависимост, която се задълбочи след рязкото намаляване на вноса на руска енергия след инвазията в Украйна през 2022 г. Смущенията в региона на Персийския залив, особено около Ормузкия проток, през който преминава значителен дял от световните доставки на петрол, незабавно се отразяват на японската икономика.

Цените на горивата вече се покачиха до многогодишни върхове, като средните цени достигнаха 190,9 йени (1,20 долара) за литър тази седмица, като се очаква да последва по-широк инфлационен натиск. Докато Япония поддържа стратегически петролни резерви, еквивалентни на повече от 254 дни потребление, Токио вече започна да използва тези резерви, за да стабилизира доставките, цените и обществените настроения.

В същото време натискът от Вашингтон нараства, пише CNN.

Тръмп призова съюзниците на САЩ, включително Япония, да изпратят военни кораби, за да помогнат за ескортирането на кораби през Ормузкия проток, където Иран редовно атакува кораби. Посланията му обаче са всичко друго, но не и последователни. Понякога призовава за сътрудничество, друг път предлага съюзниците сами да поемат тежестта. Обратните действия създадоха несигурност в Токио, където служителите сега се опитват да разберат какво ще каже Тръмп по-нататък? И какво ще каже, когато се срещне с Такаичи?

Без употреба на сила

На практика е малко вероятно Япония да ангажира бойни сили. Пацифистката следвоенна конституция на Япония налага строги ограничения върху употребата на сила. Въпреки че последователните правителства са преосмисляли тези ограничения, позволявайки ограничена колективна самозащита при определени условия, всяко смислено военно участие в конфликт, воден от САЩ, би се сблъскало със строги правни и политически бариери. Ще е необходимо парламентарно одобрение. Възможно е да няма обществена подкрепа.

Но простото цитиране на правните ограничения на Япония няма да успокои Тръмп, каза пред CNN Джефри Кингстън, професор по азиатски изследвания в университета Темпъл в Токио.

"Тръмп ще попита: "С нас ли сте или против нас? Вие нашият заместник-шериф в Азия ли сте или не?“ каза Кингстън.

"Последното нещо, което тя (Такаичи, бел. ред.) иска, е сценарий на Стармър“, добави той, визирайки критиките на Тръмп към британския премиер Киър Стармър, че не е подкрепил САЩ във войната им.

За Такаичи дилемата е остра. Сигурността в Япония е може би най-тежката от десетилетия насам, като Китай се утвърждава във военно отношение, Северна Корея развива ракетната си програма, а Русия поддържа натиск в региона. Американският защитен чадър остава незаменим.

В същото време се очертават и вътрешнополитическите реалности. Няма голям обществен интерес за участие в близкоизточен конфликт, особено такъв, който би могъл да изложи японските кораби, инфраструктура или граждани на ответни мерки.

Самата Такаичи призна тези рискове, предупреждавайки в парламента, че участието може да направи Япония мишена за тероризъм и подчертавайки необходимостта от "проницателна външна политика“, основана на националния интерес.

Съществува и по-дълга дипломатическа история с Иран, която трябва да се вземе предвид.

Япония поддържа относително стабилни отношения с Иран от десетилетия, водени до голяма степен от енергийните нужди. През 2019 г. бившият премиер Шиндзо Абе стана първият японски лидер от над 40 години, посетил Техеран, срещайки се с покойния върховен лидер Али Хаменей в опит да посредничи между Вашингтон и Техеран. Инициативата в крайна сметка се провали, но тя подчерта уникалните отношения на Япония с враг на САЩ.

Какво тогава може да предложи Япония на Тръмп?

Очаква се подкрепата да не е достатъчна за пряко военно участие. Но тя може да бъде логистична или финансова.

Япония заяви, че проучва законово допустими опции, които биха могли да означават разузнавателни или наблюдателни операции, подобно на разполагането на кораб на Морските сили за самоотбрана за наблюдение на корабните пътища близо до Ормузкия проток през 2020 г.

Финансово се очаква Япония да обяви нов кръг от инвестиции като част от сделката за 550 милиарда долара, която вече е подписала със САЩ. Те вероятно ще увеличат сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, втечнения природен газ и потенциално ще развият производството на суров петрол в Аляска. Това ще бъде ключово за САЩ по време на войната им с Иран.

Очаква се Токио също да информира Вашингтон, че възнамерява да се присъедини към инициативата за противоракетна отбрана "Златният купол“, което потенциално може да помогне с производството на ракети поради войната в Близкия изток.

В края на миналата година Япония изнесе партида ракети земя-въздух "Пейтриът“, построени по лиценз, за ​​САЩ. Това беше исторически скъсване с дългогодишната забрана за износ на смъртоносни оръжия.

Това вътрешно напрежение относно следвоенния пацифизъм на Япония изплува в парламента тази седмица, когато опозиционен депутат постави под въпрос стремежа на Такаичи за разхлабване на ограниченията върху износа на оръжие. Отговорът ѝ беше кратък, но показателен: "Времената се промениха".

С нарастването на опасенията за сигурността и най-близкият ѝ съюзник бие барабана на войната, Япония е изправена пред труден избор - да се адаптира бързо или да рискува да обтегне отношенията си с Вашингтон.