Авиацията под натиск: Boeing вижда риск заради конфликта в Иран

Boeing има ново безпокойство: как продължаващият конфликт в Близкия изток може да повлияе на световната верига за доставки, особено на доставката на части до превозвачите в региона. Освен това има опасения, че войната срещу Иран може да повлияе на производството на Boeing.

От началото на войната на 28 февруари, Boeing е забавил доставките на компоненти до авиокомпании от Близкия изток, според Ройтерс. Освен това, аерокосмическият гигант се е свързал със своите доставчици в региона, за да определи дали конфликтът влияе върху доставките на някои части, произведени в държавите от Персийския залив, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

„Въпреки че регионът на Близкия изток не се счита за основен производствен център на компоненти за нови самолети, доставчици като Strata в Обединените арабски емирства произвеждат части за самолета 787 Dreamliner на Boeing. Boeing обаче също така доставя части като вертикалния стабилизатор от други обекти“, обясни Ройтерс.

Малко след началото на войната, Ислямската република обяви, че е затворила Ормузкия проток, тесният воден път, който свързва Персийския залив с Арабско море, през който преминава една пета от световния петрол всеки ден. Втечнен природен газ (ВПГ), нефтохимикали, пластмаси, торове, алуминий и общи контейнерни товари, включително електроника, дрехи и машини, също се движат през пролива.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп поиска от Европа и Китай да разположат военни кораби за отваряне на пролива, но получи до голяма степен отказ, като много европейски лидери заявиха, че конфликтът срещу Иран не е „тяхната“ война. Всъщност някои служители на НАТО изразиха разочарование, че Тръмп е започнал войната против волята им и без да се е консултирал с тях, а след това се обърнаха към тях за помощ, когато икономическите ѝ последици станаха по-ясни.

Затварянето на Ормузкия проток драстично увеличи цените на петрола по света. Тъй като почти всички стоки зависят от петрола и газа по някакъв начин – независимо дали директно или за електроенергия и транспортни разходи – цените от втори ред също започнаха да се покачват. Това е особено вярно за аерокосмическия сектор, поради неговата зависимост от реактивно гориво и интензивни процеси на топене на метали като алуминий, използващи въглеводороди.

Boeing е малко вероятно да е единствената компания, засегната от продължаващата война.

Airbus, основният европейски конкурент на Boeing, вероятно също ще бъде засегнат, ако конфликтът продължи.

Бразилската авиационна фирма Embraer също обмисля как въздействието може да се отрази на бизнеса ѝ, както по отношение на части, доставяни от производители от Близкия изток, така и на доставки за авиокомпании в региона.

Конфликтът, който вече е в третата си седмица, може да се усеща месеци наред, дори и да приключи бързо. По-специално, той може да забави търсенето на нови търговски самолети в Близкия изток.

„Това, което наистина ме тревожи повече, е дългосрочното търсене на самолети в региона“, каза пред Ройтерс Ричард Абулафия, управляващ директор на американската консултантска фирма AeroDynamic Advisory.

Последният въпрос е дали администрацията на Тръмп ще реши да задейства Закона за отбранително производство, който би принудил аерокосмическите фирми да „ускорят производството, за да подкрепят конфликта“. Boeing ще бъде принудена да се съсредоточи върху военното производство, като по този начин ограничи това, което може да прави в търговската част на бизнеса си.

Миналият месец Boeing обяви, че ще разшири производството в завода си в Сейнт Луис, където се произвеждат изтребители F-15EX Eagle II. Компанията се опитва да увеличи производството, след като линиите в района на Сейнт Луис бяха затворени след продължителна стачка миналата година.

Тя забави доставките на модернизираните F-15 до ВВС на САЩ и чуждестранни партньори.

Стачката в сърцето на страната последва и по-голяма стачка в заводите на Boeing Pacific Northwest, която продължи седем седмици през есента на 2024 г.