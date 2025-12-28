Стармър заформи скандал на Острова, приветства посрещането на египетски активист

Британския премиер Киър Стармър предизвика скандал на Острова, след като е критикуван, че е приветствал пристигането на египетския продемократичен активист Алаа Абдел Фатах в Обединеното кралство. Това става на фона на появили се исторически съобщения в миналото в социалните медии, показващи как активистът очевидно призовава за убийства срещу евреи.

Двойният британски гражданин напусна Египет тази седмица, след като беше освободен от затвора. Той беше осъден през 2021 г. за "разпространение на фалшиви новини", след като сподели публикация във Facebook за изтезания в страната.

Стармър заяви, че е "възхитен" да чуе, че активистът е кацнал в Обединеното кралство, за да се събере със семейството си. Но министърът на правосъдието в сянка Робърт Дженрик заяви, че изказването на сър Киър е "сериозна грешка в преценката".

Дженрик подчерта посланията на Абдел Фатах в миналото, които одобряват убийството на евреи и мъже полицаи и добави, че посланието на премиера се равнява на "лично, обществено одобрение" на активиста.

"Никой не трябва да бъде затварян произволно. Но и премиерът не трябва да поставя авторитета на кабинета си зад някой, чиито собствени думи преминават на езика на расизма и кръвопролитията", каза той в писмо.

Министрите от кабинета, включително министърът на външните работи Ивет Купър и министърът на правосъдието Дейвид Лами, също публикуваха подобни постове на подкрепа след завръщането на Абдел Фатах.

Еврейският лидерски съвет, благотворителна организация, представляваща еврейски организации в Обединеното кралство, разкритикува това одобрително посрещане от правителството на Обединеното кралство.

Защитници на премиера посочват, че той не е бил наясно с посланията в миналото на Фатах, докато те се на били припомнени в последните дни.

Освобождаването на Абдел Фатах през септември последва дълга кампания на семейството му - подкрепена от знаменитости като актрисите Дам Джуди Денч и Оливия Колман - и лобиране от страна на британското правителство. Фатах беше прекарал повече от десетилетие от живота си зад решетките, включително да му бъде постановена петгодишна присъда през декември 2021 г. след процес, който според правозащитни организации е грубо несправедлив.

43-годишният Абдел Фатах, който е и британски гражданин, беше зад решетките няколко пъти през последното десетилетие, докато водеше кампания за политически реформи в социалните мрежи.

По професия софтуерен инженер, Алаа Абдел Фатах бе един от най-изявените гласове по време на протестите през 2011 г. в Египет, които доведоха до свалянето на президента Хосни Мубарак след близо три десетилетия на власт.

През 2014 г. Абдел Фатах беше номиниран за европейска награда за човешки права, наградата "Сахаров", но в крайна сметка кандидатурата му бе оттеглена заради туитове срещу Израел и негови граждани, публикувани 2 години преди това. В своя защита тогава той отбеляза, че коментарите му са били част от "частен разговор", който се е състоял по време на израелска офанзива в Газа и е бил изваден от контекста.

След като беше изваден от списък със забрани за пътуване, наложен от египетските власти, който го задържа в страната в продължение на три месеца след освобождаването му от затвора, Абдел Фатах сега се събра с 14-годишния си син, който живее в Брайтън.

Говорейки пред Би Би Си от Кайро през октомври след освобождаването му, той беше казал: "Научавам се как да се върна в живота".