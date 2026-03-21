САЩ се готвят за възможно разполагане на сухопътни сили в Иран

Американските военни провеждат подробна подготовка за възможно разполагане на сухопътни сили на иранска територия, съобщава CBS. Американската медия се позовова на неназовани служители на Пентагона, според които тече конкретно планиране за осъществяването на подобен ход. Сред обсъжданите теми е била и тази как САЩ биха се справили със задържането на ирански военнослужещи на тяхна територия, предаде кореспондентът на БНР.

В контраст с тази информация президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ обмислят намаляване на военните действия, тъй като операцията „се приближава много“ до постигането на целите си. Часове по-рано обаче той заяви, че не иска постигането на примирие.

"Не искам да правим прекратяване на огъня. Не се прекратява огън тогава, когато буквално заличаваш другата страна. Иран нямат флот, нямат военновъздушни сили, нямат никакво оборудване. Нямат наблюдатели, нямат противовъздушна отбрана, нямат радари, а лидерите им на различни нива са убити", заяви Тръмп.

На фона на продължаващия конфликт в Близкия изток Министерството на финансите на САЩ разреши закупуването на ирански петрол, който вече е натоварен на танкери. Това на практика освобождава потенциалните купувачи от строгите санкции, които ограничават петролната индустрия на Иран. Мярката е със срок на действие до 19 април, като цели да спре покачването на цените на горивата в световен мащаб.

Според министъра на финансите Скот Бесент с този ход може да бъдат освободени около 140 милиона барела петрол, които иначе биха били взети от Китай на евтини цени. „По същество ще използваме иранския петрол срещу Техеран, за да поддържаме цената ниска, докато продължаваме операция „Епична ярост“, каза Бесент.