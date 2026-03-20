Слави Василев: Радев е новият човек, Борисов е минало

"Не можеш да етикетираш партията на Радев като една или друга, за да съхраниш собствения си авторитет. Икономиката трябва да се освободи от олигархията. Без икономика няма социална политика, образование, здравеопазване. Стремежът на "Прогресивна България" е ясен. Първо да се секне кранчето", каза кандидатът за депутат от ПБ Слави Василев пред Bulgaria ON AIR.

Той определи и границите, които няма да прекрачва новата коалиция.

"Борисов и Пеевски са червена линия. Цялата игра на тези избори е дали ГЕРБ и "Новото начало" ще имат 80 депутати, или не. Ако нямат 80 депутати, пътят за съдебна реформа става отворен. Вятърът вее към Радев, той слезе от президентството", изтъкна Василев.

Според него не трябва да се подценява интелигентността на българските избиратели.

"Най-важното нещо е хората да излязат и да гласуват. До 19 април процентите на Радев и "Прогресивна България" ще растат", прогнозира Василев.

Той заяви, че сам си финансира една част от кампанията в Силистра.

"Всичко това го декларирам пред Сметната палата. Нашата кампания ще бъде скромна, защото такива са възможностите. На нас ни трябва да съхраним доверието и надеждата, която хората имат за президента Радев, че той е новият човек. Борисов е минало. Той не може да съжителства на върха на държавата с Радев", посочи Василев.