Русия вярва, че все още има надмощие във войната си срещу Украйна и не вижда голяма причина да спира бойните действия, докато силите ѝ продължават да набират позиции, според Годишната оценка на заплахите за 2026 г., изготвена от Службата на директора на националното разузнаване (DNI), сега ръководена от Тулси Габард.

"Москва почти сигурно остава уверена, че ще надделее на бойното поле в Украйна и ще наложи споразумение при нейните условия", се казва в доклада, публикуван на 18 март.

Според него продължаващите дипломатически усилия все още биха могли да променят траекторията на войната, като потенциалното споразумение би отворило вратата за подобрени отношения между САЩ и Русия и по-широко геополитическо и икономическо ангажиране.

"Трайното споразумение за войната в Украйна би могло да отвори вратата за замразяване на отношенията между САЩ и Русия и подобрени двустранни геостратегически и търговски отношения", гласи докладът.

Документът също така предупреждава, че колкото по-дълго продължава войната, толкова по-голям е рискът от ескалация - включително възможността за директен конфликт между Русия и НАТО. Това предупреждение за ескалация би отразило дългогодишно оплакване от Тулси Габард, която сега ръководи DNI.

Габард от години е обвинявана в разпространение на руска пропаганда и опровергаване на конспиративни теории, като например съществуването в Украйна на финансирани от САЩ лаборатории за биологични оръжия, пишат от Kyiv Post.

Москва вече е демонстрирала готовност да провежда саботажни операции срещу американски и европейски съюзници, за да наруши подкрепата им за Украйна, включително инциденти като експлозията на железопътен транспорт в Полша през ноември 2025 г.

В доклада на DNI се казва, че многократните ядрени сигнали на Русия, заедно с използването на ракетни системи с двоен капацитет в Украйна, допълнително повишават риска конфликтът да се разрасне в по-широка регионална или дори екзистенциална заплаха за САЩ.

От началото на пълномащабното нахлуване Москва отправя ядрени заплахи, разполага ядрени оръжия в Беларус и спира участието си в ключови механизми за контрол на оръжията, според доклада.

Войната също така води до глобални странични ефекти

Севернокорейските войски са участвали в бойни операции, натрупвайки ценен опит на бойното поле и достъп до руски военни технологии.

Икономическата и технологична подкрепа на Китай е помогнала за поддържане на военните усилия на Русия и е намалила стимулите за прекратяване на огъня.

"Вносът на руски петрол и природен газ от Китай осигурява ключови източници на приходи за Москва, помагайки ѝ да устои на международните санкции. Износът на стоки и технологии с двойна употреба от Китай за Русия помага за поддържане на отбранителното производство на Москва, като същевременно намалява стимулите ѝ за постигане на прекратяване на огъня в Украйна", заяви Демократическата национална разузнавателна служба.

Демократическата национална разузнавателна служба оценява, че въпреки значителните загуби на бойното поле, руската армия остава устойчива. Твърди се, че сухопътните сили на Кремъл са нараснали по време на войната, докато военновъздушните и военноморските ѝ сили остават непокътнати и в някои случаи по-боеспособни, отколкото преди инвазията.

"Най-опасната заплаха, която Русия представлява за САЩ, е ескалационна спирала в продължаващ конфликт като този в Украйна или нов конфликт, довел до преки военни действия, включително ядрени размени", според доклада, като се отбелязва, че Русия продължава да разработва усъвършенствани оръжейни системи, включително хиперзвукови ракети, противокосмически възможности и нови ядрени платформи.

Според DNI войната в Украйна също така променя съвременната война

Широко разпространеното използване на дронове и автономни системи драстично е съкратило циклите на адаптация на бойното поле, като и двете страни бързо разработват нови тактики и контрамерки.

Войната допълнително подчерта критичната роля на космическите услуги.

"Украйна демонстрира за първи път, че нация без собствена космическа инфраструктура може да интегрира търговски и партньорски космически услуги, за да се защити от противник с установени космически системи и десетилетия опит във военни космически операции", се казва в доклада.

Комуникето на DNI също така подчертава използването на химически оръжия от Русия в Украйна и по-широкото ерозиране на рамките за контрол върху оръжията. Въпреки че е вероятно Москва да избегне мащабно използване на оръжия за масово унищожение, ако не се стигне до голяма промяна в конфликта, действията ѝ продължават да подкопават международните норми.

Според доклада, Русия е показала икономическа устойчивост на западните санкции, като е изградила алтернативни финансови системи и е задълбочила партньорствата с други враждебни държави. Това обаче се случва за сметка на нарастващи бюджетни дефицити, недостиг на инвестиции в граждански сектори и нарастваща зависимост от Китай.

DNI твърди, че отвъд Украйна войната засяга и по-широките стратегически амбиции на Русия. Въпреки че Москва продължава да дава приоритет на региони като Арктика, войната ограничи способността ѝ да преследва напълно тези цели.