След десетилетие модернизация: USS Tortuga се завръща в строя

ВМС на Съединените щати изпратиха десантния кораб USS Tortuga (LSD 46) на морски изпитания от военноморската база Норфолк, отбелязвайки първото му влизане в експлоатация от 2014 г. насам след продължителни усилия за модернизация, пише Defence Express.

Изпитанията са предназначени да проверят дали обновените системи и инженерните подобрения на кораба са напълно оперативни, докато ВМС работят по връщането в експлоатация на дълго неизползвани амфибийни платформи.

Според ВМС, USS Tortuga е в последната фаза на многогодишна програма за модернизация, изпълнявана от BAE Systems и управлявана от Средноатлантическия регионален център за поддръжка. Морските изпитания ще оценят инженерните характеристики на кораба, бордовите системи и бойната готовност, преди той да може да бъде сертифициран за оперативно разполагане.

Завръщането на кораба в морето следва близо десетилетие извън експлоатация. По време на изпитанията екипажът ще оцени задвижващите, навигационните, комуникационните и бойните системи в реални експлоатационни условия.

Военноморските сили заявиха, че целта на морските изпитания е да се потвърди, че всички подобрения функционират по предназначение и че корабът отговаря на необходимите стандарти за безопасност и способност за изпълнение на мисии. Сертифицирането на кораба ще зависи от успешното завършване на тези тестове.

USS Tortuga е десантен кораб клас Whidbey Island,

проектиран да поддържа десантни операции, включително транспортиране и изстрелване на десантни съдове, превозни средства и морски пехотинци. Тези кораби играят централна роля за осъществяване на експедиционни операции от море до бряг.

Като част от модернизационния проект, корабът е претърпял обширна работа по своите механични и електрически системи, както и актуализации на ключово бордово оборудване. Въпреки че не бяха разкрити конкретни подробности за подобренията, подобни програми обикновено включват подобрения на задвижващите системи, инфраструктурата за командване и контрол и характеристиките за оцеляване.

BAE Systems, основният изпълнител, е отговорен за изпълнението на модернизационните работи, докато Регионалният център за поддръжка в Средноатлантическия регион е ръководил проекта.

Завръщането на USS Tortuga идва във време, когато ВМС продължават да управляват застаряващ амфибиен флот, като същевременно поддържат оперативните си ангажименти. Удължените периоди на поддръжка и програмите за модернизация са се превърнали в повтаряща се характеристика, тъй като корабите остават в експлоатация по-дълго от първоначално планираното.