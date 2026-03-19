BGONAIR Live Новини Днес | 75

ИТН: Имаме престъпна група от служебни министри

Очакват ни най-нечестните изботи, каза Тошко Йоранов

19.03.2026 | 13:22 ч. 63
БГНЕС

Последна декларация от името на ПГ на “Има такъв народ” прочете Тошко Йорданов от трибуната на Народното събрание.

“По време на редовното управление имаше стабилност и нормално развитие, каквито и грешки да имаше”, каза председателят на парламентарната група.

“След като беше свалено редовното правителство, не защото не си вършеше работата, а защото алчна групичка използва интернет за създаване на напълно измислени страхове, сега имаме една организирана престъпна група от служебни министри. С появата на служебния кабинет “Петрохан“ нещата се влошиха, защото цялото им внимание и всичките им усилия са насочени към уволняване на хора и назначаване на техни партийни кадри”, коментира Йорданов.

Свързани статии

Народният представител се обърна към българските граждани и ги попита - “кога живеехте по-спокойно – миналата година или тази година, кога живеехте по-стабилно – преди Нова година или след Нова година, кога имахте спокойствие какво се случва с вас и с личния ви живот – миналата година или тази година“.

“Очакват ни едни от най-нечестните избори в България”, каза Йорданов и се обърна към ПП-ДБ с думите: “Вие разпоредихте това безобразие, но няма да стане по този начин, защото ще има такъв народ“.

