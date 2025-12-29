IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Най-малко девет убити с нож в Суринам, пет от тях деца

Нападателят е ранен и отведен в болница

29.12.2025 | 08:00 ч.
Най-малко девет души, включително пет деца, са загинали при нападение с нож край столицата на Суринам Парамарибо, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местната полиция.

Властите съобщиха, че сред жертвите са деца на нападателя и негови съседи му, които са им се притекли на помощ. 

Нападението е станало в град Ришельо, на около 25 километра източно от Парамарибо.

Полицията съобщи, че заподозреният мъж се е опитал да нападне пристигналите на мястото полицаи и е бил ранен по време на ареста си. В момента той се възстановява в болница.

Полицията съобщи, че шесто дете и друг възрастен са били сериозно ранени при нападението и са лекувани в столична болница.

„Пожелавам на всички опечалени много сила, устойчивост и утеха в това невъобразимо трудно време“, написа във "Фейсбук" президентът на страната Дженифър  Гиърлингс-Саймънс. /БТА

