Русия обмисля прекратяване на конфликта в контекста на целите си

ЕС ще трябва да се примири със сегашните лидери

29.12.2025 | 16:52 ч. 16
Снимка: БГНЕС/ EPA

Русия обмисля прекратяване на военния конфликт в контекста на постигане на целите си, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки забележките на Владимир Зеленски, че Москва трябва да подготви план Б в противопоставянето си с Киев, предава ТАСС.

„Русия обмисля прекратяване на военния конфликт в контекста на постигане на целите си“, заяви Песков, коментирайки забележките на Зеленски, че Русия трябва да обмисли план Б за прекратяване на военния конфликт в Украйна. "Гражданите на страните от ЕС ще трябва да търпят настоящите си лидери. Те едва ли имат право да ги „свалят“. Доколкото европейските граждани са способни да „свалят“ някого преди следващите избори, е малко вероятно те да имат такива права“, отбеляза той. „Следователно, те, разбира се, ще трябва да се примирят с лидерите, които са избрали последния път.“

