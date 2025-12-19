IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Песков: Експроприацията на руски активи няма да остане безнаказана

Москва ще използва наличните маханизми на международното право

19.12.2025 | 07:55 ч.
Reuters

Експроприацията на руски активи няма да остане безнаказана за нейните организатори и извършители и Москва ще използва всички налични механизми на международното право, за да ги накаже, заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

"Многократно сме заявявали, че всички действия, свързани с експроприацията на руски активи, няма да останат без отговор. Тези, които са вземали решения колективно, тези, които са вземали решения индивидуално, и тези, които са ги прилагали на практика, всички ще носят отговорност“, каза Песков.

"За тази цел ще бъдат използвани всички възможни правни механизми“, добави говорителят на Кремъл, циритан от ТАСС.

