Как климатичните политики могат да подкопаят зелените ценности?

Изследователите предупреждават, че климатичните политики, които подтикват хората да променят поведението си, могат да отслабят техните ценности и подкрепа за околната среда.

Климатичните политики, насочени към промените в начина на живот, рискуват да предизвикат вълна от "непредвидени негативни странични ефекти", дори сред хора, които доброволно се опитват да направят устойчив избор.

Междуправителственият панел по изменение на климата (IPCC) казва, че промените в начина на живот биха могли да помогнат на планетата да намали емисиите с до 70% до 2050 г.

Нов доклад, публикуван днес в списание Nature Sustainability, обаче предупреждава, че често насърчавани инициативи, като например консумация на по-малко месо, забрана на автомобили в градските центрове и искане към хората да се откажат от пътуване със самолет, може да отслабват техните "зелени" ценности.

Дали климатичните политики имат обратен ефект?

Изследователи анкетираха над 3000 германци, представителни за демографските данни на страната, като им задаваха въпроси относно климатичните политики и, за сравнение, политиките за COVID-19.

Те откриха, че добре замислените, но лошо разработени разпоредби могат да направят "зелените" граждани по-малко екологично настроени поради това, което е известно като "ефект на изтласкване".

Това е моментът, в който нежеланието на човек да контролира надделява над съществуващата му мотивация да следва зелен начин на живот. Например, той може би вече кара колело, ползва обществен транспорт и е внимателен, когато отоплява или охлажда дома си, но когато се сблъска с въглеродно неутрални политики като забраните за градски автомобили, той има "силни негативни реакции".

Климатични промени срещу COVID-19

Изследователите са установили 52% по-голяма негативна реакция към климатичните мандати, отколкото към мандатите, свързани с COVID-19, което е предизвикало "невероятна враждебност" по целия свят - особено в страни като САЩ.

Общественият бунт нарасна по време на пандемията, като хиляди хора отказаха да спазват правила като носене на маска на обществени места и социално дистанциране.

"Изглежда, че климатичният случай може да бъде много по-лош", казва икономистът Сам Боулс, един от авторите на изследването. "Науката и технологиите за осигуряване на нисковъглероден начин на живот са почти решени, но това, което изостава, е социално-поведенческата наука за ефективни и политически жизнеспособни климатични политики."

Как климатичните политики могат да култивират зелени ценности?

Изследователите казват, че все още има основания за оптимизъм, след като са установили, че съпротивата е по-малка за хората, които смятат, че политиката е ефективна, не ограничава свободата им на избор и не е натрапчива към личния им живот или тялото им.

"В Германия има по-малко противопоставяне на ограниченията за полети на къси разстояния в сравнение с други политики", казва поведенческият икономист и психолог Катрин Шмелц, водещ автор на изследването. "Това може да се дължи на факта, че европейската железопътна мрежа предоставя адекватна алтернатива (което може да не е така в САЩ например)."