Дивите птици бързо мутират и колонизират човешките градове

Учените документират все повече случаи на диви животни, които бързо се развиват под влиянието на човешката цивилизация. Американското онлайн издание Earth.com съобщава за нов пример за това.

Например, стана доста обичайно хората да поставят хранилки за диви животни. В някои региони на света тази практика е по-рядко срещана, докато в други много хора хранят птици. Тази постоянна помощ с течение на времето започна да влияе на някои диви птици – както на тяхната психика, така и на анатомия. Изследователи от Калифорнийския университет в Бъркли анализираха как постоянната човешка близост е повлияла на колибрито на Анна (Calypte anna) – миниатюрни птици, често срещани в Северна Америка, особено по Западното крайбрежие. Както отбелязва Earth.com, докато повечето диви животни в региона са наблюдавали спад на популациите си поради човешка дейност, колибрито на Анна всъщност се увеличава по брой и разширява ареала си.

През последните сто години хората значително са променили местообитанието на колибрито на Анна. Първо, много интродуцирани растения са се появили в региона, цъфтящи, когато местните цветя не са налични. Второ, храненето на колибри се е превърнало в популярно хоби, като в много частни дворове има хранилки, пълни със сладка вода – стабилен източник на храна, особено в по-студените региони.

За да разберат как тези промени са повлияли на птиците, учените са анализирали музейни екземпляри от колибри: приблизително 400 човки, събрани от края на 19-ти до началото на 21-ви век. Тези данни са сравнени със съществуващата информация за разпространението на хранилки и неместни растения. В резултат на това учените са открили не само пряка връзка между нарастващия брой хранилки и увеличаването на популациите на колибрита на Анна, но и постепенна промяна във формата на човките на тези птици. Те са станали по-дълги, по-конични и заострени на върха. Тези промени са особено изразени при мъжките, което според авторите на изследването може да им даде предимство в агресивни битки при хранилки.

Макар да изглежда, че по-голямото количество храна би трябвало да намали конкуренцията, а не да я увеличи, на практика това не винаги е така. Докато колибритата в дивата природа се хранят в полета с изобилие от цветове, като всяко цвете дава само една глътка нектар, хранилките работят на съвсем различен принцип. Вместо да пръскат храна върху голяма площ, всички птици се стичат към един-единствен, малък, но много богат източник на храна - вода, богата на захар. Това създава ситуация, в която няма достатъчно място за всички, дори и да има много храна. При такива условия дори малко предимство във формата на човката влияе върху скоростта на хранене и успеха в конфликти.

В същото време проучването показа, че в по-студените географски ширини човката се скъсява, което вероятно намалява загубата на топлина, тъй като играе роля и в терморегулацията.

По този начин проучването на екипа от Калифорнийския университет предоставя допълнителни доказателства, че еволюционните промени могат да се случват в продължение на десетилетия, а не само хиляди или милиони години..

Украинската агенция УНИАН припомня още, че американски учени са регистрирали бързи промени във формата на муцуната на миещи мечки, които са се заселили масово в градовете и сега се хранят предимно с отпадъци от сметищата. Промените във вида налична храна и липсата на естествени хищници в човешките селища доведоха до постепенно скъсяване на муцуните на миещите мечки.

Съобщихме също, че глобалното затопляне е причинило мутации при полярните мечки, живеещи в южните райони на Гренландия. Те са принудени да се адаптират към новите условия с по-малко сняг и лед, което се отразява на методите им на лов и вида налична храна, пише БГНЕС.