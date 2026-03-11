Блокираха достъпа до Белия дом, шофьор се блъсна в порта

Шофьор се е блъснал в порта на Белия дом, което е довело до затваряне на пътища около комплекса във Вашингтон малко след 6:30 ч. сутринта в сряда.

Шофьорът на микробуса е задържан и е разпитван от Тайните служби на САЩ.

Няма съобщения за пострадали, след като микробусът е преминал през барикадата на булевард "Кънектикът“ и улица "Х“ в северозападната част на страната, съобщи Столичното полицейско управление, съобщават американските медии.

Мястото край площад "Лафайет" обикновено е пълно с туристи и служители от близките офиси. Заради катастрофата властите блокираха района в центъра на Вашингтон по време на сутрешния трафик.

Инцидентът се случва на фона на вълна от атаки на американска земя, откакто Доналд Тръмп започна войната срещу Иран.

Двама предполагаеми терористи от ИДИЛ хвърлиха импровизирани взривни устройства на протест пред резиденцията на кмета на Ню Йорк в събота.

В деня след първите американски удари срещу Иран, въоръжен ислямист откри огън в бар в Остин, убивайки трима души и ранявайки 15 други.

Отвъд границата в Канада, двама въоръжени мъже откриха огън по американското консулство в Торонто във вторник сутринта.

Това се случва, след като висши служители на Тръмп, включително главният прокурор Пам Бонди, министърът на отбраната Пийт Хегсет и държавният секретар Марко Рубио, се преместиха в сигурни военни жилища на фона на ескалиращата заплаха.