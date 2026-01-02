Как италианските мафиотски босове създадоха "съюз за мафиоти"?

Една от трите големи престъпни организации в Италия, сицилианската Коза Ностра, заедно с Ндрангета в региона Калабрия и Камора в Кампания, е известна повече с безмилостното си доминиране в традиционните си южни територии, отколкото с изграждането на съюзи в далечни земи на север. И все пак в бар "Лас Вегас" в Абиатеграсо, тих средновековен град на 25 км от Милано, се смята, че Паоло Аурелио Еранте Парино е посрещал висши мафиотски фигури отвъд традиционните кланови граници, за да организира измами и да си раздели плячката.

"Това беше класически мафиотски бар", казва Лоренцо Ротела, местен антимафиотски активист, за заведението, което беше затворено от полицията миналата година и оттогава е разрушено. "Много малкото хора, които влизаха вътре, имаха дълбоки връзки."

Еранте Парино, 79-годишен бивш мафиот от Кастелветрано в Сицилия, известен на своите сътрудници като "Зио" (чичо), се смята, че е бил северноиталианският господар на Матео Месина Денаро - далечен член на семейството и бос на Коза Ностра, извършил поредица от брутални убийства.

Това поне е хипотезата на прокурорите, ръководещи операция "Хидра" - мащабно разследване на това, което е наречено "триглава мафия", създадена в богатия северен регион Ломбардия, чиято столица е Милано, за да печели пари чрез незаконна бизнес дейност и измами.

"Вече не може да се мисли за мафията като за три отделни образувания", отбелязва Джорджо Мотола, разследващ журналист за националния телевизионен оператор Rai. "А за много малки кланове, които се обединяват за специфични сделки."

Арестуван през януари 2024 г., Еранте Парино е държан в изолация в затвор в Сполето, докато чака реда си да бъде изслушан в "макси процес". Неговите представители отхвърлят обвиненията на прокурорите.

Роберто Гритини, адвокатът на Ерант Парино, заяви в офиса си в Абиатеграсо, че предполагаемият мафиотски съюз "никога не е съществувал в престъпния свят".

Делото ще се проведе на два етапа. В рамките на съкратеното производство - което в момента се провежда при закрити врати в бункер с висока степен на сигурност в затвора "Опера" в Милано - прокурорите са поискали 570 години затвор за първоначалните 80 заподозрени, като присъдите се очакват през януари.

Почти 60 други, сред тях и Ерант Парино, ще бъдат изслушани в обикновени производства, които се очаква да започнат през март и да продължат година и половина. Тези изслушвания ще бъдат открити за обществеността. Общо 146 обвиняеми са замесени в производството.

Ако присъдите бъдат потвърдени, казват прокурорите, това ще покаже, че териториалният племенен характер и войните за територия на старата мафия са заменени от прагматично, бизнес сътрудничество в преследването на богатство.

През 2023 г. съдия отхвърли всички искания за арест на 153 заподозрени, с изключение на 11, но решението беше отменено от апелативен съд - решение, по-късно потвърдено от касационния съд - проправяйки пътя за процеса.

През септември полицейският ескорт на прокурора Алесандра Черети беше подсилен, когато обвиняем направи три пъти знака за кръст с лявата си ръка, което в общи линии се тълкува като кодирана заплаха за смърт.

"Тревожно е, когато някой започне да си мисли, че може да убие магистрат в Милано", казва Нандо Дала Киеза, професор по организирана престъпност в Миланския университет, чийто баща, генерал от карабинерите, е убит от Коза Ностра в Сицилия през 80-те години на миналия век. "Това означава, че си въобразяват, че миланското общество не е 100% враждебно към тях."

Прокурорите смятат, че Ерант Парино тайно е информирал Месина Денаро, боса на Коза Ностра, чрез тайни "посланици" или куриерски съобщения чрез посредници. Те твърдят, че Ерант Парино се е срещнал с две сестри на покойния бос, Джована и Биче Мария Месина Денаро, в Кастелветрано, крепостта на семейството, през 2021 г. Месина Денаро почина от рак в затвора през 2023 г. след три десетилетия, прекарани в бягство.

Други обвиняеми са били забелязани на срещи в сицилиански крепости. Джоакино Амико, предполагаем ломбардски представител на влиятелния римски клан Сенезе в Камора, е бил видян да пие кафе през 2021 г. със сътрудници на Месина Денаро в бар на по-малко от 100 метра от апартамент в малкото градче Кампобело ди Мацара, който босът е използвал като скривалище.

Но именно сред мъгливите равнини на Ломбардия, очевидно далеч от любопитни очи, са се провеждали повечето сделки.

Прокурорите знаят за 12 "срещи на върха" на Абиатеграсо в бар "Лас Вегас" и магазин за мебели, собственост на Еранте Парино. Представители на Ндрангета са присъствали на други в градове, включително Дайраго и Бусто Гаролфо, също близо до Милано.

Обвиняемите са обвинени в пране на пари чрез фиктивни компании, фалшиви фактури, измами с кредити, печелейки пари от щедра схема за данъчни облекчения и възстановяване на разходи, въведена от правителството на Джузепе Конте през 2020 г. за насърчаване на енергийно ефективни ремонти.

Смята се, че са отклонили части от незаконните си доходи в общ фонд за подпомагане на затворени мафиоти и техните семейства; преместили незаконно придобити пари, оръжия и наркотици чрез имоти, включително бара и магазина за мебели на Еранте Парино; и са използвали изнудване и сплашване, за да принудят конкурентите си да се откажат от желани бизнес сделки.

Подслушвания цитират обвиняеми, обсъждащи заделянето на 10% от доходите за "Зио".

След обвинения, че Еранте Парино е упражнявал влияние върху местните власти, две дузини профсъюзи, бизнес групи и местни асоциации маршируваха в града в противовес на организираната престъпност.

Гритини отхвърли обвиненията и заяви, че подсъдимите, макар и "престъпници" и "безпарични мършояди", виновни за финансови престъпления, далеч не са мафиоти.

Еранте Парино, каза той, е бил замесен в разследването само защото е посредничил в ожесточен бизнес спор между членове на две известни сицилиански семейства, действащи близо до Милано.

"Той живееше тихо с пенсията си и съпругата си", заяви Гритини, наричайки предишната мафиотска присъда на Еранте Парино "праистория".

В подкрепа на тезата на прокуратурата обаче са разказите на трима подсъдими, превърнали се в информатори, които сега разкриват тайните на бившите си сътрудници.

Сред предателите са Уилям Алфонсо "Белязания" Чербо, хитрия финансов човек от Мацеи, който има предишна осемгодишна присъда за мафиотска връзка, и Франческо Белуски, бивш лоялист на ндрангетиста, който по време на разпит описа консорциума като "съюз" и разкри убийство, извършено от подсъдим.

Ротела, антимафиотският активист, изрази надежда, че процесът ще доведе до осъдителни присъди.

"Абиатеграсо казва "не" на мафията, която отдавна прави бизнес тук", заяви той.