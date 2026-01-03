Гръцките фермери ескалират протестите си

След месец на протести, фермерите изглежда не желаят да отстъпят и може да са готови да ескалират действията си. В неделя протестиращи фермери от цялата страна ще проведат третата си среща на Малгара, пътен възел близо до северния град Солун, втория по големина в Гърция. Очаква се ръководството им да предложи да маршируват с тракторите си към столицата Атина, пише Kathimerini.

Местни срещи се проведоха в петък, а някои и в събота, за да се финализират предложенията за неделната среща на цялата Гърция.

Земеделските производители протестират срещу производствените разходи и искат гарантирани производствени цени, които биха ги покрили – мярка, която би нарушила разпоредбите на Европейския съюз – както и субсидирани цени на електроенергията, освобождаване от данък добавена стойност и никакъв безмитен внос на продукция от региони, с които ЕС е подписал търговски споразумения. Те също така изискват незабавно удвояване на пенсиите и, протестирайки срещу забавянето на плащанията на субсидиите след скандала със селскостопанските субсидии, искат правителството да отмени решението си, наложено от ЕС, по същество да премахне агенцията за разпределение на субсидиите OPEKEPE и да прехвърли отговорността на независимия данъчен орган AADE. Земеделските производители също така са против система за онлайн регистриране на производството и доставките.

Правителството сега обмисля следващите си стъпки:

Макар настроението да се е изместило към по-твърда линия, то е напълно наясно с потенциалните политически последици от сблъсъците. Подкрепата за управляващите консерватори е понесла удар в провинцията, много повече, отколкото в градовете, а изборите са много важни през първата половина на 2027 г. или дори по-рано, като настоящите анкети прогнозират победа на консерваторите, но далеч от пълно мнозинство в парламента.

Длъжностните лица са наясно, че някои от техните избиратели, които са се влошили от усилията на правителството за реформи и случаите на некомпетентност и дори корупция, но не са променили лоялността си, биха искали да видят по-твърда линия срещу фермерите и това, което те смятат за техните крайни искания. Повечето от тези избиратели са центристи, които не се идентифицират непременно с управляващата партия „Нова демокрация“, но се довериха на премиера Кириакос Мицотакис през 2019 и 2023 г. да проведе реформи.

Вицепремиерът Костис Хацидакис публикува в петък данни, показващи, че държавните плащания към земеделските производители, голяма част от които идват чрез Европейския съюз, са възлизали на 3,82 милиарда евро през 2025 г., което е с 13% повече отколкото през 2024 г.

В публикация в социалните мрежи Хацидакис призна за забавяне на плащанията и се извини, като обвини за забавянията скандалите със субсидиите.

Хацидакис заяви още, че е одобрен специален еднократен пакет за подкрепа на производителите на памук и пшеница, където цените на едро са по-ниски от разходите за отглеждане.

Според Костас Целас, лидер на федерацията на фермерските съюзи в регионалната единица Кардица, производството на памук струва 280 евро на стрема (1000 квадратни метра или 10-та от хектар), а фермерите получават 230 евро.