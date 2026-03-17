Арестуваха звездата от "Спасители на плажа" Александра Пол

Звездата на популярния през 90-те години сериал "Спасители на плажа“ Александра Пол е била арестувана в Уисконсин през уикенда, след като е взела участие в операция, в която освободи бийгъли от спорен развъдник.

62-годишната актриса беше задържана в неделя сутринта и по-късно осъдена на окръжен затвор по едно обвинение за незаконно проникване, според шерифската служба на окръг Дейн.

Тя беше арестувана, след като се твърди, че е участвала в протест в Ридглан Фармс, съоръжение в Блу Маундс, което развъжда бийгъли. Кучетата се използват в научни изследвания и съоръжението многократно е привличало вниманието на активисти за защита на животните.

На полицейска снимка на актрисата е облечена в синя тениска, издадена от затвора, върху кафява тениска, с коса, прибрана на опашка.

В прессъобщение в понеделник шерифската служба на окръг Дейн заяви, че "50-60 протестиращи са влезли в имота без разрешение“ и са започнали "да отстраняват множество кучета“. Общо 20 души са арестувани.

Пол е бил арестуван няколко пъти през годините за актове на гражданско неподчинение, свързани с различни каузи, включително активизъм за правата на животните.

От шерифската служба заявиха, че "на местопрестъплението са иззети две превозни средства, заедно с инструменти за кражба с взлом и други доказателства“, добавяйки, че "някои от откраднатите бийгъли са били открити и върнати във фермите Ридглан, но няколко бийгъла остават в неизвестност“.

Александра Пол започва актьорската си кариера през 1982 г. във филма "Хартиени кукли“. Актрисата е най-известна с ролята си на Стефани Холдън в "Спасители на плажа“ от 1992 до 1997 година, където си партнира с Дейвид Хаселхоф.