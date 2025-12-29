IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Фермерите в Гърция засилват протестите, шофьори са блокирани с часове по пътищата

От неделя посоката към Атина отново е напълно затворена за неопределено време

29.12.2025 | 09:17 ч. 6
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Фермерите в Гърция засилват протестите от днес и възнамеряват да разделят страната на две, като продължават мащабните мобилизации.

В момента фермерите спестяват 57 контролни точки и заявяват, че след Нова година ще вземат решения за по-нататъшни стъпки, съобщи кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция Силвия Станчева.

Движението в посока Солун остана временно отворено за връщане на хората, но от днес и двете посоки ще бъдат затворени за 24 часа.

В рамките на фермерското движение се формират две групи: по-твърда, отхвърляща диалога с правителството, както и такава, която е за преговори с правителството.
 
Фермери в Никеа твърдят, че правителството по същество не е отговорило на техните искания и че обявените цифри нямат връзка с реалността. При липса на реален диалог те не възнамеряват да участват в официални преговори.

Фермерите подчертават, че основните им изисквания са 14, а не 27 и очакват реакция от властите преди Нова година. Иначе обещават да затегнат още повече позицията си.

Междувременно изходната посока от Солун към Атина отново беше блокирана на ГКПП в района на Малгара. Шофьорите бяха пренасочени по обходен маршрут през Халастра.

На Коледа движението по магистралата беше отворено и в двете посоки, но от неделя и посоката към Атина отново е напълно затворена за неопределено време. Днес се очаква символично затваряне и насочване към Солун.

Както съобщиха фермерите, във вторник (30.12.2025 г.) временно ще бъдат отворени двете посоки за улеснение на пътуването по време на новогодишните празници.

Засилване на мобилизациите обявиха и земеделските производители на граничния пункт Промахон: Двете посоки на митническия пункт остават затворени за товарен транспорт. Леките автомобили и автобусите се движат нормално.

Опашка от автомобили се изви вчера вечерта заради затваряне на едното платно на националния път в посока Атина. Хората, които се връщаха от родните си места след коледните празници, бяха блокирани с часове.

Протестите на фермерите, с пик на блокадата при Кастро Беотия, доведоха до затварянето на националния път Атина-Ламия, принуждавайки хиляди шофьори да бъдат блокирани в километрични опашки и отклонени към странични пътища. 

